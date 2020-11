El título de hoy puede tener varios sinónimos: Cambalache, permuta, canje,

conmutación, trapicheo, etc., y es claro que puede interpretarse como ‘ahora es… ahora ya

no’.

Cambio por lo que se vive a nivel Gringolandia que, al cierre de este espacio, no

había candidato triunfador para la presidencia de ése país, porque en plena madrugada del

miércoles, el neoyorkino, nacido en Florida, Donald Trump se había proclamado ganador,

pero en el advertido que faltaban varios Estados de contabilizar los votos.

Además, como si fuera una copia al carbón de nuestro tabasqueño presidente, declaró

que se estaba anticipando a una elección fraudulenta y amenazó con elevar una demanda

judicial ante la Suprema Corte de Justicia de esa nación… solo que no había una acusación

en firme.

Dependiendo de quién tome el micrófono, es el candidato al que dan la delantera, por

lo que especialistas en el tema, más conservadores, declaran que el conteo de votos pudiera

tardar varias semanas.

La realidad es que las calles de varias importantes ciudades de la Unión Americana,

se han blindado contra los disturbios callejeros que se anticipan sucederán, sobre todo del

lado de los Demócratas, quienes se han caracterizado como más radicales en lo que

consideran desde ahora, la defensa de su voto.

En otro escenario, pero del mismo tema de las elecciones presidenciales en

Gringolandia, entre Joe Biden y Donald Trump, varios famosos de aquél país han

expresado su opinión sobre los candidatos punteros y no es de sorprenderse.

Lo que pudiera ser raro es que algunos mexicanos públicos, como Cepillín por

ejemplo, abiertamente expresó su apoyo A Donald Trump para que gane la reelección, bajo

el argumento “Más vale malo por conocido, que bueno por conocer…”

Opinión muy desacertada entre los mexicanos por las expresiones hasta racistas del

candidato Demócrata, basando su expresión en la opinión de una latina radicada en ése

país, quien le contó que “…el actual presidente se preocupa por esa comunidad, es el único

que se acordaba de ellos, a los desempleados les da trabajo”, dijo el payasito de la tele.

Sin embargo, reconoció que “A Biden yo no lo conozco, lo conocí de vicepresidente,

pero yo prefiero que gane Donald Trump”, reveló Ricardo ‘Cepillín’ González, pese al

muro que pretende construir en la frontera con México: “Lo del muro es puro cuento, la

raza que va pasar pasa por Ensenada, por Matamoros, por el aire, por abajo. Es política”,

dijo el de Monterrey.

“Cuando yo era niño mi papá llegó a una gasolinera y me bajo a hacer pipí, entonces

veo un baño para blancos y oro para negros, yo no veo para mexicanos. Tuve que hacer a

un lado del baño porque había un racismo tremendo, no había baño para mexicanos,

siempre ha existido el racismo”, contó Ricardo ‘Cepillín’ González.

Posiblemente esté en un error, pero don Ricardo, un hombre con más de setenta años

de edad, pareciera estar haciendo competencia a la oriunda de Torreón, doña Carmen

Salinas, que de todo habla y para todos tiene, menos para ella misma cuando fue ¿digna?

Diputada federal.

En otro cambio, pero en territorio mexicano, el que sí ganó la presidencia del

Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) fue Mario Delgado Carrillo, quien

solicitó licencia como diputado federal y asumir el nuevo cargo partidista.

El periodista Fernando Damián del Grupo Milenio publicó que Delgado Carrillo, a

partir de mañana dejará la Cámara Baja para asumir la presidencia nacional del partido del

presidente.

El documento, dirigido a la diputada Príista Dulce María Sauri Riancho, en su calidad

de presidenta de la Cámara, según el periodista de Milenio dice: “Presento a usted

mi solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo de diputado federal

a partir del 5 de noviembre del año en curso”.

Mario Delgado Carrillo, en su última aportación en tribuna agradeció el apoyo de

todos los grupos parlamentarios, particularmente de Morena, PT, PES y PVEM, por su

apoyo durante los dos años en que ocupó la presidencia de la Junta de Coordinación

Política, así como el respaldo de las bancadas de la coalición Juntos Haremos Historia para

aprobar las reformas de la Cuarta Transformación.

Cierro este espacio con un cambio más. Éste ocasionado por el COVID-19 y tiene su

contexto en la Autónoma de Tamaulipas, cuando se reúna el Consejo Técnico de la Unidad

Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, y elegir a la sucesora

del Mtro César Carranza, en favor de la TS Guillermina Jiménez Godínez, como nueva

directora del plantel.