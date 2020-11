CIUDAD DE MÉXICO, 16 DE NOV. DE 2020.-Ante la decisión de Morena y sus aliados de llevar a comisiones la discusión sobre la reforma judicial enviada por el Ejecutivo, sin hacerle cambios ni realizar un Parlamento Abierto, el bloque opositor acusó un albazo y advirtió que no dará los votos que necesitan para que la propuesta prospere en el pleno.

Ello luego de que las comisiones unidas de Puntos Constitucionales de Estudios Legislativos Segunda citaron a los integrantes para que el próximo miércoles aprueben la reforma constitucional, sin modificaciones a la iniciativa presidencial.

La propuesta se centra en el mundo interno de la Corte y la Judicatura Federal, con planteamientos para terminar con el nepotismo interno, al elevar a nivel constitucional el mecanismo de ingreso y permanencia en el sistema judicial.

En entrevista, senadores del PAN, MC y PRD aseguraron que el bloque opositor votará en contra del dictamen, ya que sólo fortalece el manejo interno de la Corte.

Con los votos de sus aliados legislativos, Morena lograría la aprobación en comisiones, sin embargo, al tratarse de una reforma constitucional, requiere de mayoría calificada, de la cual carece, para el aval en el pleno.

El bloque opositor advierte que a los morenistas no les alcanzará para avalar la propuesta presidencial.

Estalló un conflicto político y legislativo en el Senado, porque Morena y sus aliados decidieron aprobar solos en comisiones la reforma al Poder Judicial enviada por el Ejecutivo federal, en apego a la propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que generó que el bloque opositor acuse de albazo y advierta que “ante esta falta de respeto”, la oposición “no dará los votos que necesitan”.

Este sábado, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, presidida por el morenista Cristóbal Arias, y de Estudios Legislativos Segunda, encabezada por la también morenista Ana Lilia Rivera, citaron a los integrantes para que el miércoles aprueben la reforma constitucional, sin cambiar una coma a la iniciativa presidencial.

De inmediato, las y los senadores del PAN, PRI, MC y PRD alertaron que se trata de un albazo, porque el grupo de trabajo no ha sesionado, tampoco se ha realizado el parlamento abierto acordado y es evidente que si Morena no rectifica, se trastocará la vida institucional interna.

Morena y sus aliados pueden solos aprobar la reforma constitucional en comisiones, porque tienen la mayoría con 15 de los 26 votos, frente a los 11 de la oposición; sin embargo, carecen de los votos para aprobarlo en el pleno, donde necesitan la mayoría calificada, al ser una reforma constitucional.

Esta reforma se centra en el mundo interno de la Corte y la Judicatura Federal, con innovaciones como terminar con el nepotismo interno al elevar a nivel constitucional el mecanismo de ingreso y permanencia en el sistema judicial, así como la creación de una escuela de formación de juzgadores.

Otro de los cambios sustanciales se refiere a que las jurisprudencias podrán fijarse con el voto de la mayoría calificada del pleno de la Corte, ya no con la emisión de cinco resoluciones.

Y precisamente porque se centra sólo en la vida interna de la Corte es que el Senado acordó desde febrero crear un grupo de trabajo especial para que sea parte de una reforma integral de todo el sistema de procuración e impartición de justicia.

En entrevista, el panista Damián Zepeda, el emecista Juan Zepeda y el perredista Miguel Ángel Mancera advirtieron que se trata de un albazo de Morena.

Indicaron que a ellos les sorprendió la convocatoria y que de ninguna manera avalarán una reforma así; “es una falta de respeto”.

“Esta reforma ni es tan trascendente como se ha planteado, porque sólo toca cuestiones internas de la propia Corte, y en algunos temas no estamos de acuerdo. Pero nosotros queremos impulsar una reforma integral al sistema de justicia, que en verdad mejore la justicia de cara al ciudadano.

“Afortunadamente es una reforma constitucional y no creo que en este momento tengan los votos. Nosotros, si no se modifica y si no se incluyen otros temas, no estamos en la disposición de hacer una reforma simplemente para fortalecer el manejo interno de la Corte. No trae nada la reforma para mejorar el sistema judicial. No es una reforma de impacto”, dijo Damián Zepeda.

Juan Zepeda explicó que “se trata del proyecto de (Arturo) Zaldívar. Y cruzando información con coordinadores y vicecoordinadores, el bloque (opositor) irá en contra. Es exactamente lo mismo y así no puede transitar una reforma de esa naturaleza. Quieren que se apruebe tal cual la mandan y así no irá el bloque”.

En tanto, Miguel Ángel Mancera expresó que “el acuerdo fue hacerle modificaciones. No puede quedar igual a como la mandaron. No veo que se pueda sesionar así”.