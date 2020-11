Lo anticipé:

Apenas inició la 64 legislatura estatal, el 1º de octubre del 2019, apercibí que ese espacio de poder se convertiría en semillero de candidatos el 2021, pero también alerté que sus sesiones serían campos de batalla entre el PAN y Morena.

Hoy, con el Presupuesto de Egresos de la Federación como detonante de sus reyertas, Tamaulipas está presenciando los primeros encontronazos entre azules y guindas, pues mientras los legisladores de Morena sostienen que el Presupuesto federal aumentó –“poco, pero aumentó”–, los panistas los contradicen y aportan otros datos.

Pero, si bien estas divergencias de opinión son el punto de partida del desencuentro, la abundancia de epítetos entre unos y otros inaugura el ingreso a los primeros círculos del infierno.

Es decir, al activismo político.

Y en esta lucha, el PAN “gana el parpadeo”, pues de entrada, estampó en la frente de los diputados federales de Morena el epíteto de “traidores”, por haber votado a favor de un Presupuesto que, desde la perspectiva azul, “recortó” 7 mil 200 millones de pesos a Tamaulipas.

Morena revierte los datos del PAN y habla de un incremento de mil 200 millones de pesos.

Acción Nacional cuestiona: ¿dónde están?

Detrás de todo este ruido mediático, que se multiplica en redes con video-reclamos, está el 2021.

Legisladores locales encabezados por el diputado panista ARTURO SOTO ALEMAN, presidente de la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Cuenta Pública, refuta a Morena y reta a debatir el tema presupuestal.

Incluso, tilda de “rajón” al diputado federal ARMANDO ZERTUCHE ZUANI por rehuir el debate: “Es una verdadera lástima que no quieran contrastar las ideas con quien sabe del tema. Quien no quiere debatir y confrontar ideas es porque no trae la verdad, porque la razón no le asiste”, destacó el diputado ARTURO SOTO.

Pese a este dilema de que el presupuesto de egresos federal para el ejercicio fiscal 2021, contiene o no una importante disminución de recursos para la entidad, el diputado panista local, resaltó al dar una concisa explicación sobre el tema que “Tamaulipas merece mucho más de lo que quieren estos traidores darle a nuestro Estado”.

Ello, mientras la legisladora priista YAHLEEL ABDALA publicó en redes una ardorosa defensa de los recursos presupuestales de Tamaulipas, bajo el argumento de que los diputados federales de Morena mienten.

Es decir, YAHLEEL se adhiere al posicionamiento azul, como un adelanto del proyecto de coalición PAN-PRI, que ya avanza rumbo al 2021.

Al centro de este debate, está el presidente de la Junta de Coordinación política del Congreso local, Diputado GERARDO PEÑA FLORES, quien cabildeó y sacó el tema legislativo de la Convención Nacional Hacendaria, que luego habrían de adoptar los 10 gobernadores de la Alianza Federalista.

Si usted examina los nombres arriba citados, azules y guindas, verá que todos “suenan” para el 2021.

Faltan otros: el Senador AMÉRICO VILLARREAL, entre dos docenas más, quien defiende los números de la 4T y es uno de los visibles aspirantes de Morena a la Sucesión Gubernamental Tamaulipas 2022.

Es pues este debate, en el fondo, el ruido mediático que genera la inminencia del 2021, pues mientras el tamaulipeco común como usted y como yo, ve –¡y sufre!— una asfixia económica que no resuelve ninguno de los dos niveles de gobierno, ya nos vamos acostumbrando a la indolencia de quienes alegremente defienden el presupuesto, sin que esos pesos y centavos se reflejen en nuestras alacenas.

[-Por cierto, esta tarde en el Posada Motel del paisano ÁLVARO GARZA, se reunirán diputados federales morenistas encabezados por el presidente de la Comisión de y Cuenta Pública, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, a efecto de arrojar luz sobre el escabroso tema presupuestal de la 4T.Mañana mismo, de ser posible, le hablaré del resultado de esta conferencia de prensa-].

MAKI RECIBE LA GRATITUD DE VECINOS

Vuelvo a Reynosa para compartirle que las familias residentes de la calle Nogales, en el fraccionamiento Los Encinos, agradecieron la atención del Ayuntamiento que les acercó todos los servicios del Municipio, mediante el programa «Rescatando Tu Barrio», en el que también participaron la COMAPA y el Sistema DIF.

Al frente de las dependencias del Gobierno de Reynosa, asistió la Alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, quien en su encuentro con los residentes del sector escuchó sus inquietudes y pidió mantener las medidas de prevención ante el aumento de contagios de COVID-19, utilizando el cubrebocas, lavado de manos y sana distancia.

La mejor de las medidas, dijo la Presidente Municipal, es el resguardo, quedarse en casa para no exponer a los niños y adultos mayores a la enfermedad pero también recomendó que asistan a los Centros de Salud a vacunarse contra la Influenza y a mantener sus patios libres de cacharros para evitar la reproducción de mosquitos vectores que transmiten el Dengue.

ENRIQUE RIVAS “BLINDA” RECEPCIÓN DE PAISANOS

Mientras que en Nuevo Laredo, ante el inicio del ‘Programa Paisano Invierno 2020’, del 7 de diciembre al 8 de enero de 2021, el presidente municipal ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR informó que en próximas fechas comenzarán a instalar los puntos de auxilio, para apoyar a los connacionales que cruzarán por Nuevo Laredo al interior del país.

«Sobre todo se colocan por el bulevar Colosio, queremos blindar esta ruta, ya que se generan muchos incidentes de asaltos, en particular en la salida del Puente 2, así que ahí se redoblará la seguridad; además el gobierno del estado brindará vigilancia a través de un helicóptero que patrullará el Bulevar Colosio rumbo a la Carretera Nacional», agregó el alcalde.

Señaló que también se apoyará a los paisanos en alguna falla mecánica que tenga su unidad, tendrán ambulancias y darán auxilio vial, entre otros servicios.

HUMBERTO PRIETO/ EL PLACER DE SERVIR

¡Ah!, por cierto, el ex diputado federal HUMBERTO PRIETO HERRERA habló de la operación y funcionamiento de sus oficinas de apoyo social, ubicadas en el tercer piso del edificio ubicado en Juárez y Pedro J. Méndez, e indicó que los reynosenses han encontrado allí un espacio de atención para diversas necesidades, que van desde un corte de pelo, hasta asesorías legales y consulta médica.

PRIETO HERRERA expresó su gratitud al personal profesional que lo está auxiliando en el apoyo especializado a la ciudadanía, al señalar que el esfuerzo conjunto está generando sinergia con los reynosenses, pues la empatía social se traduce en confianza y colaboración común.

En el tema político, PRIERO HERRERA pidió esperar los tiempos para formular pronunciamientos en ese sentido, aunque se declaró partidario de las políticas públicas del Gobierno de la Cuarta Transformación, al señalar que el humanismo del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y su Gabinete, están penetrando hondo en la consciencia social.

Dijo también que mientras la dirigencia nacional de Morena, a cargo de MARIO DELGADO CARRILLO, estructura su Comité Directivo para emprender acciones rumbo al 2021, aquí en territorio se sigue la tónica política de la 4T, pero también los lineamientos políticos del Movimiento de Regeneración Nacional.

[-Entreparéntesis: Este lunes 16 de noviembre Tamaulipas sumó 54 nuevos casos de COVID-19 y 06 defunciones a su conteo oficial, dio a conocer la secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA quien insistió en ser ciudadanos responsables y atender las medidas de distanciamiento social. Al advertir que la pandemia aún no termina y que las medidas preventivas son fundamentales para enfrentarla, informó que con los nuevos casos Tamaulipas registra 34,055 positivos acumulados, de los cuales 29,725 se han recuperado y 2,922 han fallecido-].

Por hoy es todo.