Cd. De México, 14 de Noviembre del 2020.- Es uno de los días “malditos” del calendario, sobre todo en el Hemisferio Norte. Sin embargo, a la luz del éxito de la saga de la película que tiene a Jason como protagonista, la creencia se extendió a América Latina.

Por más urgido que estuviese, Truman Capote nunca empezaba un texto un viernes. Si ese viernes además era 13, casi no salía de la cama. En sus frecuentes viajes no se alojaba en pisos ni habitaciones que tuvieran ese número. Un viernes 13, por supuesto, no subía a un avión.

Hasta hace unas décadas en estas latitudes, un día como hoy, no habría tenido mayor relevancia. Sin embargo, entre otros efectos de la globalización, está el de que festividades, efemérides y hasta supersticiones de otros hemisferios se instalen entre nosotros.

Se supone que en Latinoamérica, la asociación entre viernes, el numero 13 y la mala suerte, se dio a partir de Jason y su franquicia fílmica que ya cumplió cuarenta años.

Hasta ese momento, todo el mundo lo sabe, el día a evitar era el martes 13. “Martes 13 no te cases no te embarques” decían las personas mayores.

Hay dos caminos. O pensar que nada de esto es cierto o cuidarse un gran número de días. Porque si aquí el día “maldito” es el martes 13, en la mayoría de los países anglosajones y del Hemisferio Norte es el viernes 13. Pero ahí no termina la cosa porque en Italia la jornada a evitar el viernes 17. Con esto último, al menos, entendemos porque en el significado de los números de la quiniela el 13 es la yeta y el 17, la desgracia.

El origen de considerar que todo tipo de accidentes, desgracias, malos augurios y cascadas de mala fortuna se pueden desatar en un viernes 13 es difuso. Hay muchas teorías al respecto y se toman demasiadas fechas a lo largo de la historia como para saber cuándo nació esta extraña superstición. Extraña, en particular, porque temerle a un sólo día nos hace suponer que los demás días no entrañan riesgos o son inocuos.

Algunos atribuyen la maldición del número a la cantidad de comensales en la Última Cena. Los doce apóstoles y Jesús. Lo que no se entiende de esa teoría es por qué el décimo tercero sería Judas Iscariote y no uno de los otros. Es probable que en el mundo occidental el origen esté relacionado con otro hecho de esos días. Jesús fue crucificado un viernes. Y ese hecho signó la consideración de la fecha.