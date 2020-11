Ciudad de México (10 de junio de 2020).- Con 34 votos a favor y 15 en contra, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, en tanto que diversas fracciones adelantaron que presentarán reservas durante su discusión en el Pleno de San Lázaro.

El dictamen aprobado considera reasignar 2,407 millones de pesos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año.

De acuerdo con el documento, se mantendrá la propuesta del Ejecutivo Federal de tener un gasto neto el siguiente año de 6 billones 295,736 millones de pesos, lo que significa una reducción de 0.3%, en términos reales, respecto al gasto que se aprobó para el 2020.

De los recursos que se tienen contemplados 4.6 billones son para gasto programable, es decir, 73% del total, mientras que 1.6 billones se irá al gasto no programable.

Pese a los cuestionamientos de los partidos opositores, Morena y sus aliados defendieron que el proyecto presentado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ayudará a la recuperación económica del país tras la pandemia por Covid-19 y se garantizará salud y bienestar a las y los mexicanos.

En su intervención, el diputado morenista Pablo Gómez, señaló que el gasto de inversión en el presupuesto para 2021 aumenta 5.3% respecto al PEF 2020, mientras que el gasto corriente baja 1.7% en términos reales.

“Este el gobierno está tratando de proponer una política presupuestal en abono del fortalecimiento de la economía y política social. La política económica que promueve el Ejecutivo Federal se apoya en defender, incrementar la inversión pública, desarrollar la política social, mantener el equilibrio de finanzas, evitar una crisis de deuda y hacerle frente al paro económico que generó la pandemia”.

Respecto a los recursos que recibirán los organismos autónomos, el legislador señaló que como persisten “las burocracias doradas y gastaderos” la Cámara Baja autorizará menos de los que solicitaron.

De los ramos autónomos, 11 son los que sufren una reducción en su gasto para ser reasignado en otras dependencias. La mayor disminución es para el Poder Judicial, con 1,130 millones de pesos. Además, en los ramos administrativos la Secretaría de Educación Pública tendrá una reducción de 200 millones.

En materia de salud, el congresista Enrique Ochoa del Partido Revolucionario Institucional (PRI), puntualizó que en el PEF 2021 solo se aumenta 9% los recursos para salud en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus.

“Los datos no mienten, la semana pasada, Morena retiró 33,000 millones de pesos al Fondo de Salud para el Bienestar y solo se agrega la mitad de lo que se retiró a dicho fondo, el resto de los recursos se asignaron a otros rubros, pero no a salud. Además a la partida presupuestal del Sistema Nacional de Vacunación se le asigna menos presupuesto que en 2020 cuando no había pandemia”, señaló.

En tanto, de Acción Nacional (PAN), la diputada federal Sonia Rocha, consideró que el presupuesto presentado tiene un exceso de optimismo, y dijo que los pronósticos de recaudación del Gobierno Federal serán difícilmente alcanzados, por lo que habrá una insolvencia económica para garantizar los gastos.

De acuerdo con el dictamen, la Secretaría del Bienestar tendrá un incremento de 1,754 millones de pesos en su presupuesto en comparación con lo que propuso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En tanto la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tendrá una reasignación de 400 millones de pesos; el Ramo 25, de Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, también tendrá una reasignación por 200 millones de pesos; mientras que a la Secretaría de Gobernación se le reasignarán 53 millones.