CIUDAD DE MÉXICO, 30 DE NOV. DE 2020.- La Secretaría de Salud registró 285 defunciones por covid-19 más que el domingo, con lo que suman 105 mil 940 muertes y reportó 6 mil 472 nuevos contagios, para dar un total de un millón 113 mil 543 casos confirmados. En tanto, 823 mil 586 personas se han recuperado del nuevo coronavirus.

Durante la conferencia de prensa diaria para informar sobre el comportamiento del virus SARS-CoV-2, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, destacó que México continúa en una fase de ascenso que probablemente se exacerbará hasta enero.

En marzo decíamos dos cosas, preparémonos para una epidemia larga y dijimos cuando llegue octubre van empezar a subir los contagios. Ya pasó octubre, ya pasó noviembre, seguirán subiendo muy probablemente hasta enero de 2021, que es el punto medio de la temporada invernal de la temporada de frío», señaló.

Cuestionado sobre las declaraciones de la OMS en el sentido de que la situación por la pandemia en México es muy mala, ante lo que le pidió seriedad, López-Gatell respondió:

No le tengo nada que responder al doctor Tedros, le tengo gran respeto, considero que como director de la Organización Mundial de la Salud siempre es muy valioso los comentarios que se hacen en la conferencia de prensa diaria”.

Lo que dice es lo que le dice a todo el mundo, todos tenemos que tomarnos muy en serio, eso es lo que dijo, hay que tomarse en serio la epidemia y se refiere a lo que decimos aquí todas las noches, la epidemia no ha acabado, la epidemia es un fenómeno global, afecta a toda la humanidad en distintos ritmos y en distintos calendarios va ir afectando a los distintos países”, agregó.

Sobre la seriedad que pidió la OMS, planteó que además de ser una responsabilidad de las autoridades también lo es de los ciudadanos.

Sobre la seriedad, hay que tomárselo en serio, no es momento de hacer bodas, no es momento de hacer festejos, no es momento de empezar a tener congregaciones porque volvemos a lo mismo, lo que ocurre en cada lugar en cuanto al gobierno es responsabilidad de los gobiernos estatales, en cuando a los municipios es responsabilidad de los municipios. Pero los y las ciudadanas son parte de la nación son parte del Estado, entonces lo que es muy importante es que cada uno tome conciencia en su comunidad y trabaje por ello», dijo.