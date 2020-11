MONTERREY, NUEVO LEÓN, 22 DE NOV. DE 2020.- En conferencia de prensa Mario Delgado Carrillo, Presidente Nacional de Morena ratificó la alianza política con el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza en Nuevo León para el proceso electoral de 2021.

Al respecto, subrayó que la coalición se definió en congruencia con los principios y valores del Movimiento de Regeneración Nacional y con el claro objetivo de impulsar el proyecto de la Cuarta Transformación en el estado.

“Queremos transformar Nuevo León, para que se viva una auténtica democracia con gobiernos que volteen a ver al pueblo y no solo a una cúpula, queremos terminar con los despilfarros, los privilegios, pero sobre todo con la corrupción. Queremos gobiernos que hagan equipo con el Presidente de la República y así, multiplicar la inversión social”, declaró Delgado.

Asimismo, informó que Morena será quien designe a el o a la candidata que abandere la coalición “Juntos Haremos Historia en Nuevo León”. En este sentido, señaló que la candidatura a la gubernatura se decidirá conforme al estatuto del partido, es decir, privilegiando el diálogo y los consensos o a través del método de encuesta.

“Morena no le pertenece a nadie, a ningún grupo, en este partido la gente es la que manda, porque somos un movimiento plural y democrático; y es ahí donde radica nuestra fuerza. En próximos días emitiremos la convocatoria para invitar a militantes y simpatizantes a participar en la definición del candidato o candidata”, agregó el dirigente nacional.

Resaltó que no se trata de ganar por ganar, sino de lograr una verdadera transformación en el país. Por lo que, quien resulte electo para la candidatura deberá hacer un juramento de principios, donde se comprometa a no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México.

Finalmente, comentó que el grupo de personas que irrumpieron el diálogo entre la dirigencia nacional y la militancia son operadores del gobierno del estado. Quienes buscan a toda costa que Morena no llegue a la entidad y les arrebate la posibilidad de seguir saqueando Nuevo León.