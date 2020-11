México, 14 de Noviembre 2020. La cantante Maricarmen Alvarado Ayub, mejor conocida como Arianna, impactó al revelar que sufrió de abuso y acoso sexual en 3 ocasiones y en distintas etapas de su vida.

Cuando era tan solo una pequeña, Arianna sufrió por parte de un amigo de su hermano, la primera situación de abuso, “a los 8 años, un amigo de mi hermano venía y me tocaba, venía por atrás y en lugar de abrazarme, metía las manos y me tocaba aquellas ‘bubitas’ que no tenía, pero que yo sabía que esa área era intocable, es un instinto que tiene uno como niño. Y entonces yo le tenía pavor y no quería decirlo a nadie”.

Pero una vez que creció, volvió a enfrentarse a otra situación con una persona distinta, cuando inició su carrera como cantante, “estuve condicionada al principio de mi carrera con un equis productor, que me condicionaba para pagarme. Yo decía ‘no, no tengo por qué y usted me tiene qué pagar’”, es decir, que este productor en cuestión, del que omitió su nombre, la condicionaba con un favor sexual a cambio de su paga por cantar.

La tercera vez que se enfrentó a una situación similar fue cuando aceptó la invitación de un músico muy famoso para cenar y terminó con una propuesta inesperada y por si fuera poco, este enfureció cuando fue rechazado por la cantante, “en un lugar a donde fui a trabajar, estábamos en el hotel y este señor era muy famoso, era violinista. Me lo encuentro, me aborda, habíamos estado en el mismo programa y me dice: ‘te invito a cenar’ y pues a mí se me hizo muy normal cenar con él dentro del mismo hotel y terminando de cenar me dijo: ‘¿a dónde nos vamos, a tu cuarto o mi cuarto?’, y yo dije: ‘¿qué?, me dijo: ‘¡claro! O qué, ¿tú crees que la cena es gratis?’”, finalizó la cantante.