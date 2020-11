Cd. Victoria, Tamaulipas, 3 de Nov. de 2020.- En sesión virtual con carácter extraordinaria número 27, los integrantes del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) aprobaron por unanimidad de votos a los integrantes del Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales (PREP) que operará

para las elecciones del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 en cumplimiento al Reglamento de Elecciones del INE.

En tal sentido, este Comité estará integrado por C. Martha Karina Butrón Balboa, el C.

Joel Enrique Picazo Vázquez y el C. Juan Carlos Martínez Andrade, quienes de acuerdo a

los datos curriculares se advierten elementos que aportan valía a las funciones concretas

que habrán de realizar en dicha función.

En la aprobación del acuerdo en el que asistieron las y los Consejeros Electorales, así

como los representantes de los partidos políticos, el referido Comité entrará en funciones

a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo a fin de dar cumplimiento a lo

establecido en el Reglamento de Elecciones, así como al Anexos 13, debiendo celebrar

su sesión de instalación a más tardar el 08 de noviembre de 2020 para concluir las

actividades y fines para los cuales se creó a más tardar el 30 de junio de 2021.

Es importante destacar que el Comité Técnico Asesor deberá sujetarse, en cuanto a su

funcionamiento y atribuciones, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales, al Reglamento de Elecciones del INE y sus anexos, a la Ley Electoral del

Estado de Tamaulipas y demás normatividad aplicable.

Asimismo, los trabajos y estudios que realice el Comité Técnico Asesor para el Programa

de Resultados Electorales Preliminares con motivo del cumplimiento del presente Acuerdo

serán propiedad del Instituto Electoral de Tamaulipas, por lo que ningún integrante del

Comité podrá divulgar por medio alguno la información que en dicho órgano se genere,

aun cuando haya concluido la vigencia del Comité Técnico Asesor.

Una vez aprobado este acuerdo por los integrantes del Consejo General, al ser valorados

y la revisión de los datos curriculares de las personas propuestas dado que sus perfiles

contribuyen con valoraciones del marco normativo y el contexto institucional, el Consejero

Presidente les tomo la protesta de ley.

Dentro del marco de esta sesión extraordinaria convocada para este día, rindió protesta

de ley la C. Alexandra Martínez Uresti como representante propietaria del Partido Fuerza

Social por México.