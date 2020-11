Tal parece que el nuevo modelo de negocio con las criptomonedas al frente ha llegado para quedarse. Es más, mucha gente ya tiene en la nube su monedero Bitcoin creado y listo para comerciar con ellas. Ya son consideradas como forma de pago alterna en otros países y es posible que en el tuyo también.

Por ello, es necesario que obtengas información bastante útil acerca de este nuevo mercado. Bitcoin es la criptomoneda que tiene la mayor capitalización de mercado y la que más vale, además de poseer el récord de ser la primera criptomoneda del mundo. Pero no es la única criptomoneda que existe y tampoco el único tipo que se ha desarrollado.

Por esta razón, bajo estas líneas tendrás todo lo que necesitas saber acerca de las criptomonedas. Sabrás acerca de la tecnología que tiene detrás, las

motivaciones para su desarrollo y puesta en marcha, etc. En fin, tendrás información de primera mano para que tengas conocimientos necesarios si quieres incursionar en el comercio de monedas digitales.

¿Es Bitcoin la única criptomoneda que existe? La respuesta es no. Al día de hoy, hay más de 7 mil criptomonedas y criptoactivos aparte de Bitcoin. Todas ellas tienen funcionalidades distintas, aunque no pocas también son simples copias de la criptomoneda pionera. Por suerte, las criptomonedas pueden dividirse en grupos con funciones bastante marcadas y que son muy diferentes a Bitcoin.

1.- Criptomonedas de pago

Estas criptomonedas son las más populares y es la categoría en donde entra Bitcoin. Son llamadas también monedas digitales porque las compras, las vendes y las cambias por dinero fiduciario. Su funcionamiento se basa en la interconexión de ordenadores, los cuales corren un programa informático llamado Blockchain, el cual es compartido entre las redes de igual manera. Como ya te mencionamos, Bitcoin funciona como una criptomoneda de pago debido a que está concebida para que trabaje como si fuese una moneda fiduciaria de cualquier país. Solamente que es virtual o digital y la obtienes gracias a las computadoras. Otras criptomonedas de pago tienen las mismas funcionalidades que la moneda pionera, pero muchas de ellas la superan en velocidad de transacciones y en escalabilidad.

Su obtención es mucho más fácil y no tienes que invertir mucho para poder intercambiar criptomonedas de pago que no son bitcoins. ¿Valen lo mismo? La respuesta es no, pero gracias a que el mercado está en expansión, las criptomonedas de pago siempre aumentan de valor.

2.- Criptomonedas de infraestructura

Los ordenadores que ejecutan programas informáticos tales como Blockchain, los cuales son importantes para el funcionamiento de las criptomonedas, necesitan financiamiento para generar e interpretar los algoritmos necesarios para que los bloques se encadenen. ¿Qué pasaría si esos pagos se hacen con otras criptomonedas? Pues allí entran en juego las monedas digitales de este apartado.

Hablemos de Ethereum, cuyo token o activo digital se llama Ether. Este activo puede estar en la categoría de criptomoneda de infraestructura debido a que debes comprar Ether para desarrollar y utilizar aplicaciones que se ejecutan dentro de la misma cadena de bloques de forma descentralizada.

Una de las características de este tipo de criptomonedas es su interoperabilidad, ya que con ellas se pueden unir varias cadenas de bloques para que se hagan

transacciones más grandes y más rápidas dentro de una misma red de computadores.

3.- Criptomonedas financieras

Este tipo de activos está enfocado en el intercambio entre criptomonedas. Además de intercambiarlos, puedes gestionarlos y administrarlos según tu criterio.

Este tipo de criptomonedas pueden usarse para comprarlas y venderlas en un exchange totalmente descentralizado. También, puedes utilizarlas para tomar

decisiones acerca de cómo deben utilizarse. Incluso, puedes usar este tipo de criptomonedas para financiar proyectos, para la creación de fondos colectivos como pensiones y fondos de retiro. Del mismo modo, puedes captar inversores de criptomonedas capaces de poner su dinero en proyectos de interés. Como premio por su inversión, pueden ganar criptomonedas financieras que incrementan su valor en el mercado. Igualmente, muchas criptomonedas financieras buscan reemplazar o ser una alternativa del funcionamiento de muchos servicios de índole bancario o monetario, como los préstamos, créditos y fondos de inversión.

4.- Criptomonedas de servicio

Este tipo de criptomonedas pueden utilizarse como un tipo de herramienta que puede administrar tus datos personales o la información de tu compañía en Blockchain. Es decir, se crea como una especie de nube en la que tus datos están protegidos por una plataforma descentralizada y obtienes criptomonedas teniéndolos allí. Por esta razón, la interconexión e interoperabilidad entre este tipo de criptoactivos y aplicaciones del mundo real son bastante palpables. Lo puedes ver en aplicaciones médicas y de almacenamiento en la nube. En donde estas criptomonedas prestan servicios de conexión y almacenamiento de todo tipo de archivos.

¿Es fácil comprar Bitcoin?

Para empezar, se ha creado un activo monetario que está libre de cualquier movimiento de un banco central o institución financiera. Tal vez por esta razón estás interesado en la compra de este criptoactivo. Pero no te preocupes, aquí te diremos cómo comprar Bitcoin de forma rápida y segura, sigue leyendo sobre

estas líneas.

Existen varias formas de comprar bitcoins y a medida que pasa el tiempo, las opciones parecen multiplicarse. Debes tener claro que no todas las plataformas

de compra y venta son seguras y debes investigar a fondo sobre cuáles sitios son seguros para ello.

● Compra directa. Solo tienes que ponerte de acuerdo con otra persona y realizar la transacción a través de internet.

● Cajeros automáticos de criptomonedas. Aunque parezca increíble, existen muchos cajeros automáticos en donde puedes comprar Bitcoin en

muchas partes del mundo. Si tienes la suerte de encontrar uno, allí puedes adquirir esta criptomoneda.

● Mediante exchanges. La forma más segura de comprar Bitcoin es mediante un exchange. El cual no es más que un sitio web en donde compras y vendes criptomonedas. Solo tienes que registrarte en el que mejor comisión de ventas tenga y empezar a comercializar.

¿En dónde se guardan los bitcoins que se han comprado?

Una vez que compras tus bitcoins, estos no se quedan en el internet a la vista de todos. Tal y como sucede en un banco o con tu propia cartera, muchos exchanges tienen una billetera digital. Este es un software o una aplicación en donde guardas tus criptomonedas y además, sirve como plataforma para que las

vendas y operes con ellas.

Tal y como sucede en este nuevo mundo de monedas virtuales, hay muchos tipos de billeteras o monederos digitales. Muchas están basadas en la web, es decir, son programas desarrollados para que las criptomonedas estén listas para que comercies con ellas. Los usuarios que comercian frecuentemente, ven este tipo de billeteras como las más eficientes.

Existen otros tipos de billeteras que son desarrolladas para hardware o monederos de hardware. Si necesitas asegurar tus criptomonedas a largo plazo, este tipo de monederos son para ti, ya que están centrados en el almacenamiento a largo plazo. Sea cual sea tu elección, debes tener claro qué tipo de billetera virtual es la que cumple con tus necesidades.

El mercado de criptomonedas está en auge Tal y como vez, las criptomonedas como Bitcoin no son un simple invento. Son consideradas como una alternativa bastante sólida para aquellos comerciantes y emprendedores que quieren liberarse del yugo de los bancos centrales y de instituciones financieras.

Por esta razón, Bitcoin se asienta en un ecosistema en el que puedes hacer transacciones con total libertad y lo mejor de todo, es que ganarás mucho dinero si sabes invertir en criptomonedas. Son miles y miles de criptomonedas que hay en este mercado y sus funcionalidades van mucho más allá de ser solo monedas virtuales que intentar reemplazar sistemas de monedas fiduciarias.