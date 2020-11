CDMX, México, 22 de Noviembre 2020. A través de un video en vivo para su cuenta oficial de Instagram, Apio Quijano, integrante de Kabah, revela que tiene Covid y que la ha pasado muy mal, pues aunque ya está a punto de superarla, vivió días de angustia sin poder hablar y respirar.

«Estuve desaparecido porque efectivamente la Covid me llegó y no me llegó de una forma noble… Estuve muy malo mucho días y no podía hablar, traje oxígeno y suero«, empezó a platicar el cantante y experto en moda.

Ya estoy de salida, ya voy mejorando… Es muy complicada y les pido que se cuiden, que cuiden a los suyos y que se tomen esto en serio», agregó.

Y aprovechó para agradecer el apoyo y la hospitalidad de su hermana, la también cantante Federica Quijano: «Le agradezco a mi hermana Fede por hacer de su casa un hospital y cuidarme, y a todos los seres que han estado al lado mío y no me han soltado la mano porque es super importante tener redes de apoyo en una situación así».