AMLO-Biden, ¿y ahora qué?

Particularmente México, cuyo presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR apostó a favor de la fallida reelección de su vecino, pues su discurso del 8 de julio, cuando visitó a TRUMP en Washington tras la entrada en vigor del T-MEC, proyectó un voto de confianza a su permanencia en la Casa Blanca.

Ahí, AMLO lo exaltó:

«A usted presidente TRUMP le agradezco su comprensión y ayuda que nos ha ofrecido en comercio, petróleo, así como su apoyo personal para la adquisición de equipos médicos que necesitábamos con urgencia para tratar a nuestros enfermos del COVID-19, pero lo que más aprecio es que usted nunca ha buscado imponernos nada que viole o vulnere nuestra soberanía”.

Y TRUMP, retribuyó la cortesía:

“Somos amigos contra todo pronóstico”, le dijo a AMLO.

“Presidente (LÓPEZ OBRADOR), estamos conmovidos de saber que esta es su primera visita al extranjero desde que asumió su mandato. Es un honor que su primera visita sea a la Casa Blanca”.

“La relación de Estados Unidos y México nunca ha sido tan estrecha”.

Hoy, cuatro meses después, el escenario luce catastrófico para TRUMP.

Incierto, para AMLO.

[Y con el Canciller EBRARD a la cabeza, Morena parece tener perdida la posibilidad de un gobierno transexenal].

Con JOE BIDEN en la presidencia norteamericana –asume el 20 de enero del 2021–, habrá que reconfigurar la política exterior de México con Estados Unidos, pues los demócratas impondrán otras reglas… sin excluir que se erijan como guardianes de los derechos humanos y la democracia social en el hemisferio.

¿Se refuerza Acción Nacional?… parece evidente.

¿Qué más se espera?: parece inminente el fortalecimiento de los medios de comunicación en México, tras que la prensa norteamericana enfrentó a TRUMP y le apagó el micrófono por interpretar que mentía en sus declaraciones.

Esa acción provoca debate en México y los medios examinan la posibilidad de aplicar la misma restricción a AMLO en las “mañaneras”, dado que esa tribuna está convertida en un paredón de enjuiciamiento público.

La presencia BIDEN en la Casa Blanca da un respiro al planeta y aquieta las aguas del continente, pues el belicismo de TRUMP nos mantenía en el desfiladero de una tercera –última y definitiva— guerra mundial.

Ahora, emulando a sus seguidores, nosotros también diremos: “con BIDEN en la presidencia, el mundo tendrá un nuevo día”.

… Aunque LÓPEZ OBRADOR se niegue a reconocerlo.

RECUPERA REYNOSA 99% DE EMPLEOS PERDIDOS

En Reynosa, entre tanto, al 30 de septiembre se ha recuperado el 99% de los empleos que se habían perdido por la pandemia, “pues de los 7,800 hemos recuperado cerca de 7,759″, declaró el Secretario de Desarrollo Económico del Municipio, Ingeniero LEONEL CANTÚ ROBLES.

El Ayuntamiento, presidido por la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, llevó a cabo los días viernes 6 y sábado 7, cinco jornadas del Programa de Reclutamiento «Empleo En Tu Colonia», con el objetivo de acercar a la clase trabajadora las vacantes disponibles en la industria, comercio y la prestación de servicios.

Con acciones como esta, el Municipio, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Empleo, ha contribuido a la recuperación del 99% de las plazas laborales perdidas durante la pandemia, al ser aliado de los sectores productivos y fomentar la reactivación económica en la ciudad.

PAN REAFIRMA PROPUESTA DE MAKI: 7 MUJERES A GOBERNADORAS

De otro lado y en un posicionamiento que concuerda con la propuesta de la Alcaldesa de Reynosa, Doctora MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ, el Partido Acción Nacional anunció que postulará a siete mujeres como candidatas a gobernadoras el 2021, “porque partimos de la convicción del principio de paridad que nosotros mismos hemos impulsado en todas las reformas constitucionales, sobre todo la de 2019, donde se estableció la paridad total”.

En su exposición el PAN argumenta que desde su fundación, ha defendido la legalidad e impulsado la participación de las mujeres, e incluso está acreditado que fue un decisivo impulsor del voto de la mujer.

Pero, puntualizó: “Acción Nacional comparte completamente la causa de la paridad, pero no la forma en que se realizó el día de hoy las modificaciones por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Nos preocupa profundamente –añadió– la peligrosa rendija constitucional que se está abriendo, subrogándose el INE facultades legislativas que no le corresponden, cambiando las reglas del juego ya con el proceso electoral iniciado, siendo que la Constitución establece claramente que las reglas no pueden modificarse noventa días antes del inicio del proceso electoral y en estos momentos ya nos encontramos dentro del proceso.

“Las mexicanas y mexicanos requieren certidumbre en cuanto a la participación política, y cada estado garantizando la paridad debe normar este precepto, para que oportunamente la sociedad conozca en qué elección corresponde postular a una mujer en la contienda y en qué elección corresponderá a un hombre.

“Acción Nacional cuenta con mujeres electoralmente competitivas, preparadas y con reconocido trabajo social para competir y ganar en los procesos electorales”.

Y remata:

“Nos preocupa que se vulnere la soberanía de cada entidad federativa, y por ello, además de informar que postularemos al menos siete candidatas a gobernadoras y que en congruencia histórica con la legalidad impugnaremos el acuerdo del INE, también anunciamos que presentaremos una Reforma Constitucional para que por los cauces legales adecuados se norme en nuestra Carta Magna la paridad en las gubernaturas, quitando los criterios discrecionales en la definición de género y dando certeza de participación política a todas las mujeres y hombres, respetando en todos los casos y sin excepción la autonomía del Poder Legislativo y las entidades federativas”.

A MUJERES: 21 ALCALDÍAS; 11 DIPUTACIONES LOCALES Y 1 FEDERAL

Y aquí en Tamaulipas, la paridad de género rumbo a los comicios del 2021, debe traducirse en 21/22 candidaturas para Alcaldesas; 11 a diputaciones locales de mayoría relativa y 1 a diputación federal, de acuerdo al principio de Equidad de género.

Este principio deberá ser observado por los partidos políticos en el momento de asignar las candidaturas, pues de lo contrario el IETAM les enmendará la plana y decidirá por ellos hasta completar la cantidad exacta para garantizar los espacios de la mujer en las candidaturas a cargos de elección popular.

ALIANZAS: ¿PRI-PAN? MORENA-PT-PV DIALOGAN

Por cierto, bajo la consideración de que no todas las coaliciones suman, Morena y PAN, las dos fuerzas políticas de mayor presencia en el país, analizan la perspectiva de ir en alianza con otros partido a los comicios del 2021.

En principio, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, bajo la directriz de MARIO DELGADO CARRILLO, acordó iniciar negociaciones con los partidos PT y PVEM para posibles alianzas en el proceso electoral local de Guerrero, San Luis Potosí y Nuevo León.

Si ese modelo se replica en otras entidades, Tamaulipas entre ellas, es factible que Morena postule en coalición –hasta– candidatos externos a los distintos cargos que se elegirán el 2021, sin excluir `prospectos’ del PT y PVEM, como sucede en Reynosa, donde el único miembro credencializado de Morena es el abogado penalista MARCELO OLÁN MENDOZA.

Inclusive, el propio diputado federal ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, uno de los más cercanos al presidente nacional de Morena MARIO DELGADO CARRILLO, originalmente fue propuesto a la LXIV legislatura federal por el Partido del Trabajo, pero desde ahí está impulsando al Movimiento de Regeneración Nacional.

Otros activistas que realizan trabajo de posicionamiento de Morena en territorio, como el ex diputado federal HUMBERTO PRIETO HERRERA y el diputado local RIGOBERTO RAMOS ORDÓÑEZ, han logrado que Morena penetre cada vez más en las colonias populares y comunidades rurales.

DELGADO reiteró su compromiso de abonar a la unidad del partido, así como su disposición y apertura a trabajar en equipo.

“Asumamos el momento histórico que estamos viviendo, démosle al pueblo de México la dirigencia que merece y con altura de miras comprometámonos a hacer todo lo necesario para que a Morena le vaya muy bien en las elecciones del 2021. Ganemos la mayoría en la Cámara de Diputados y consolidemos la Cuarta Transformación”, declaró.

¿PAN-PRI?

De otro lado, el Partido Acción Nacional en Tamaulipas examina cuidadosamente la factibilidad de hacer alianza con el PRI para postular candidatos comunes al 2021, habida cuenta de que el Gobierno de la 4T tiene abierta una declarada persecución legal contra connotados priistas y panistas encabezados por los ex presidentes FELIPE CALDERÓN HINOJOSA y ENRIQUE PEÑA NIETO, incluyendo al ex secretario de Hacienda, LUIS VIDEGARAY, acusado de haber desviado recursos para potenciar campañas de candidatos del PRI, incluyendo al propio PEÑA NIETO.

Es decir, el PAN examina si su alianza con el PRI en Tamaulipas le suma votos, o se los resta, pues es previsible que la 4T potencie el linchamiento mediático contra priistas al grado de que en lugar de que una coalición con el PRI le sume votos al PAN, se los reste.

Además, previsiblemente, de darse un proyecto de alianza con el PRI, el PAN no le cederá los mejores espacios al PRI, y éstos serán directamente proporcionales a su presencia en territorio, considerando que no tiene mayor presencia en Tamaulipas.

“PISO PAREJO” PARA ASPIRANTES EN MORENA

Por cierto, el ex [pre] candidato a la dirigencia nacional de Morena, ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, exigió la apertura de “piso parejo” para todos los aspirantes a ser postulados a puestos de elección popular el 2021, “para que el pueblo decida”.

Anunció que el Ala democrática de Morena propondrá aspirantes en Morena a todos los cargos de coordinadores de los Comités de Defensa de la #4T y a los puestos de elección popular para las elecciones del 2021.

“El objetivo es postular a los mejores perfiles lopezobradoristas que garanticen arrasar en las elecciones del próximo año, ya que Morena debe ampliar su mayoría en la Cámara de Diputados; también deberá ganar los Congresos locales y la inmensa mayoría de los municipios del país, así como las 15 gubernaturas que estarán en disputa”.

En un comunicado, ROJAS DÍAZ DURÁN recuerda que el 30 por ciento de las candidaturas de Morena serán para aspirantes externos, “por lo que apoyaremos únicamente a quienes demuestren fehacientemente que son lopezobradoristas y no sean advenedizos del PRI o del PAN”.

Y amaga:

“No permitiremos “dedazos, imposiciones o encuestas “patito”.

Al mismo tiempo, aseguró que “hay muy pocas y honrosas excepciones de presidentes municipales, diputados federales y diputados locales de Morena que tienen derecho a reelegirse.

“El 90 por ciento de ellos no merecen ser reelectos, incluso, son un riesgo para que pierda Morena, por lo que nos opondremos a que se reelijan en automático o que haya acuerdos cupulares que solo beneficiarían a la oposición”.

Por hoy es todo.