AUGUSTA, GEORGIA, 13 DE NOV. DE 2020.- El golfista mexicano Abraham Ancer sorprende en la segunda ronda del Masters y se ubica empatado en la primera posición después de 36 hoyos. Lo acompañan en lo alto Justin Thomas, Dustin Johnson y Cameron Smith.

El viernes del tamaulipeco fue un día atípico, llegó a Augusta National antes de que saliera el sol para reanudar su primera ronda y terminar los siete hoyos que tenía pendiente de un día anterior cuando el juego fue suspendido por falta de luz. A las 7:30 de la mañana, con par de campo en la tarjeta, desde el hoyo 12, pegó el primer tiro de un día que pasaría a la historia para el golf mexicano.

Hoy fue un día distinto porque jugué 25 hoyos, tuve que terminar mi primera ronda. Fue extraño porque ayer terminé en el hoyo 11 y cerré con un tri-putt. Estaba un poco enojado y luego nos avisaron que teníamos que parar. Sabía que la paciencia era clave así que me fui del campo y dejé ese bogey atrás”, comentó.

Los birdies no tardaron en llegar y consiguió cuatro en los últimos seis hoyos de su primera ronda para terminar con 68 golpes (-4) y firmar la mejor tarjeta de un mexicano en la historia del Masters, superando el 69 de Álvaro Ortiz en 2019.

No es fácil pegar tu primer tiro del hoyo 12, pero logré hacer par y de ahí en adelante me sentí muy bien, con cuatro birdies en el cierre de la primera ronda. En ese instante solo fue llevarme el momentum a la siguiente ronda”, señaló.

Inspirado por la victoria de su gran amigo y compatriota, Carlos Ortiz, Ancer tenía hambre de más. Inició la segunda ronda con un bogey en el 10, pero se recuperó rápidamente con birdies en los hoyos 12,14 y 16.

La clave en los últimos nueve hoyos, fue un extraordinario putt para birdie en el hoyo 6, con el cual ascendió a la cima del tablero. Reforzó su actuación del día con otro birdie más en el hoyo 8 y logró mantener el liderato al cerrar el día con una tarjeta de 67 golpes y un acumulado de nueve bajo par.

Muy contento con la ronda, empecé con bogey pero me dije que las mejores rondas a veces empiezan con bogey, que tuviera paciencia. Después de eso le pegué muy bien a los fierros y en los pares tres pude hacer birdie y con eso me calmé un poco. Empecé a jugar muy sólido. Tuve varios tiros que no me gustaron con el driver, falle muy a la derecha, pero de ahí en fuera rescaté bien esos tiros y la estoy rodando muy bien”, concluyó el jugador de 29 años que intentará convertirse en el primer debutante desde 1979 en ponerse el saco verde (Fuzzy Zoeller).

Aunque la realidad es que, pase lo que pase en los últimos dos días de competencia, Ancer podrá presumir que fue el primer mexicano en asumir el liderato del Masters.