CDMX, México, 23 de Noviembre 2020. Los American Music Awards se transmitieron en vivo el domingo por la noche y algunos de los nombres más importantes de la música en Estados Unidos se llevaron premios a casa.

Taraji P. Henson presentó la ceremonia desde el Microsoft Theatre en Los Ángeles y, con los protocolos por el covid-19 implementados, el espectáculo tuvo múltiples actuaciones en vivo, presentadores en persona e incluso una pequeña audiencia.

The Weeknd y Roddy Ricch encabezaron el evento con ocho nominaciones cada uno. Justin Bieber y Shawn Mendes abrieron el show con su nuevo sencillo, «Monster». Bieber también interpretó dos de sus exitosos sencillos, «Lonely» y «Holy».

Katy Perry subió al escenario por primera vez desde que se convirtió en madre y cantó «Only Love» con Darius Rucker. Megan Thee Stallion también tuvo una actuación destacada.

Doja Cat ganó el premio a la artista nueva del año y Becky G ganó el premio a la artista latina favorita, una nueva categoría en los American Music Awards.

Por su parte Maluma y Jennifer Lopez pusieron el toque latino con su performance de «Pa, Ti»

El premio principal de la noche, Artista del año, fue para Taylor Swift. La cantante dijo que no pudo aceptar el premio en persona porque estaba ocupada volviendo a grabar su catálogo de música antigua, que fue vendido recientemente. Swift también ganó el premio a video musical del año y a artista pop femenina. Tiene el récord de más premios AMA para un solo artista, con 32.

Show @TaylorSwift13 some love for winning THREE #AMAs tonight! 🤩 pic.twitter.com/vY6ENv5oSE

— American Music Awards (@AMAs) November 23, 2020