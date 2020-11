CDMX, México, 22 de Noviembre 2020. Amanda Miguel sorprendió al abrir su corazón y confesar que su esposo Diego Verdaguer le fue infiel.

La pareja, una de las más queridas del espectáculo, tienen 44 años juntos y 40 años de matrimonio. Desde hace varias semanas está el rumor que los cantantes están separados.

En la conversación, se le preguntó a Amanda Miguel si Diego Verdaguer alguna vez le hizo algo, que le hayan dado ganas de pagarle con la misma moneda, a lo que la argentina respondió tajantemente: “Sí, pero yo sería capaz. Yo a mi marido nunca le he sido infiel y nunca le sería infiel”, dijo.

La cantante siguió profundizando en los problemas que ha vivido durante las cuatro décadas de relación con Diego: “De repente me ha hecho cada cosa y lo he perdonado, y no me arrepiento porque hoy en día tengo una familia, como quiera que sea. Pero sí, Diego ha hecho cosas que yo jamás le haría”, contó.