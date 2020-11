Después de remontar los números y darle una victoria más holgada,

Joe Biden y Kamala Harris, se encaminan a ocupar los despachos y

habitaciones de la Casa Blanca, siendo una dupla por demás

interesante, Biden clásico estadounidense, político de pura cepa,

demócrata y con una carrera de décadas su vicepresidenta, quizá no

con una carrera tan larga, pero eso si con un carácter y arrojo, que

pocas veces es visto en el ámbito político de la unión americana.

Las alianzas con los nuevos inquilinos de la Casa Blanca, tendrán que

ser rápidas y expeditas, aunque el presidente López Obrador, no

quiere felicitar al presidente electo, como si lo ha hecho el mundo

entero, parece ser, que nuestro mandatario camina en sentido

contrario de la democracia.

El caminar en sentido contrario no es nuevo para el presidente López

Obrador, siempre ha sido así, rijoso, autócrata y narcisista, su

egocentrismo no lo deja o no quiere tomar decisiones benéficas para

el país, en su lugar, un populismo obsoleto, con el cual quiere imponer

su ideas y acciones retrogradas de su gobierno.

La mejor oposición de Morena, es el mismo partido en el gobierno,

quien hace el auto oposición y genera las mayores controversias entre

ellos mismos, ha sido tan eficiente la oposición de Morena, que ha

logrado que las fuerzas contrarias, estén analizando una gran alianza

en contra del sistema actual.

Tan impredecible y erráticas son las acciones del gobierno federal,

que el votante de norte, ya le dio la espalda, y se cocina la gran

alianza en algunos estados como en Nuevo León, que sería histórica

en todos sus sentidos.

Las malas decisiones del gobierno federal, su irrespetuosa forma de

hacer gobierno, su populismo, el divisionismo ideológico, y los errores

que, nos tienen en vilo de una crisis económica y social, dan los

argumentos a la oposición para unirse en su contra.

En Tamaulipas, latente está la posibilidad de una gran alianza, los

tamaulipecos en 2 años de gobierno federal, aún siguen esperando los

apoyos tan anunciados, en este territorio el campo está solo y las

protestas de los agricultores están a la orden del día, exigiendo lo que

les corresponde por ley.

A los empresarios de Matamoros, el sindicalismo radical les mando

agitar la paz y tranquilidad laboral, provocando pérdidas de empleos y

generando incertidumbre laboral; la famosa zona libre de la frontera,

jamás se llevó a cabo, y los incentivos fiscales que deberían de darse

para mantener los empleos, fueron regalados a los ninis y se apoyó a

la improductividad, ocasionado un gran hoyo negro en la económica

de la nación, que aún el presidente niega en sus mañaneras.

Lo que no ha logrado la historia en años, lo estará logrando un mal

gobierno autoritario, una gran alianza de partidos, y una fórmula

ciudadana que está enojada con la forma de gobierno actual, que solo

atiende clientelas electorales y deja morir a sus ciudadanos.

Muy pronto, se estará dando la noticia del sí o del no, donde

Tamaulipas, seguirá siendo la cuña que dé a la democracia un

ejemplo de competitividad aliancista real y estratégica.

Al tiempo.

De Aquello y lo demás…

Ayer en Reynosa, se dio el inicio del “Buen Fin” ahí estuvo la alcaldesa

Maki Ortiz presente, junto a los miembros de la CANACO, liderados

por Advento Sosa, y quien también tuvo como invitado al

matamorense, Julio César Almanza Armas, vicepresidente nacional de

CONCANACO.

Los empresarios del ramo comercial, expresaron su beneplácito por el

gran apoyo que reciben de la autoridad municipal, para la reactivación

económica. En el acto estuvieron presente los diputados Javier Garza

De Coss y Gerardo Peña Flores, además del gerente de COMAPA,

Chuma Moreno, y miembros del cabildo y funcionarios municipales.

Se espera como lo dijo el vicepresidente de CONCANACO, que este

sea uno de los mejores “Buen Fin” derivado del confinamiento y el

cruce de personas por los puentes internacionales, que han generado

un aumento en consumo local.

Por su parte el edil Maki Ortiz, invitó a los reynosenses a seguir

consumiendo lo local, y hacer con esta sencilla acción una oportunidad

para la reactivación económica oportuna de la ciudad.

