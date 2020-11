Mire usted que paradojas: mientras el alcalde de ciudad Mier abandonó su cargo por complicaciones personales, los alcaldes de ciudad Miguel Alemán y Camargo, SERVANDO LÓPEZ MORENO y LETICIA PEÑA VILLARREAL, van por su reelección, él impulsado por el PRI; ella, por el PAN.

A juicio de sus paisanos, el alcalde de Miguel Alemán no enfrentará problemas para reelegirse, siempre y cuando, puntualizan, el candidato por el Partido Acción Nacional no sea el ex alcalde RAMIRO CORTÉZ BARRERA, quien sí tiene posibilidades de vencer en la elección constitucional a SERVANDO.

Pero, hasta donde nosotros sabemos, RAMIRO CORTÉZ está impulsando la [pre] candidatura a la Alcaldía del Dr. CÉSAR GÓMEZ, jefe de la Jurisdicción Sanitaria e hijo de aquél famoso secretario particular y chofer que durante décadas acompañó al actor ELIEZER GARCÍA “Chelelo”, quien fue diputado local y diputado federal durante el gobierno de MANUEL CAVAZOS LERMA.

Otros Alcaldes que tienen garantizada su reelección, ¡sin tocar baranda!, son los de Tampico y Matamoros, JESÚS ‘Chucho’ NADER y MARIO ALBERTO LÓPEZ, solo falta que su partido, Morena, acuerde llevarlos a un segundo periodo.

También podría buscar un segundo periodo, el alcalde de ciudada Madero, ADRIÁN OSEGUERA KERNION, aunque tenemos entendido que el PAN podría ponerle enfrente al muy bien posicionado AGUSTÍN “GUTI” DE LA HUERTA, quien podría darle una revolcada en la arena electoral.

En Mier, por cierto, el alcalde –¿con licencia?— ROBERTO GONZÁLEZ, dejó el cargo para atender asuntos personales. ROBERTO es hijo del también ex alcalde ROBERTO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, quien después de haber militado toda la vida en el PRI, se fue al PAN y allí le hicieron justicia, postulándolo a la alcaldía.

Después de ganar la elección y cumpliur su mandato como alcalde, ROBERTO GONZÁLEZ padre, fue arropado por el Gobierno de CABEZA DE VACA, designándolo director del Instituto de Educación para los Adultos.

… Y ROBERTO dejó a su hijo en la alcaldía de ciudad Mier, que a la postre permanece literalmente acéfala.

Hoy, en vísperas de la elección del 2021, todo parece indicar que PATROCLO TREVIÑO, ampliamente identificado con GERARDO PEÑA y quien se desempeña como Coordinador de Bienestar Social en la comarca ribereña, podría ser postulado por el PAN para la alcaldía, aunque hay que decir que Mier sigue siendo un pueblo fantasma tras los estallidos de violencia que a menudo incendian la ciudad.

PATROCLO, por cierto, es hijo del ex alcalde VLADIMIR TREVIÑO, aquél munícipe que fue asesinado a tiros en un evento social.

Y e Nueva Ciudad Guerrero nos reportan que la alcaldesa IRASEMA PEÑA podría no solicitar su reelección, pues su esposo, el también ex alcalde LUIS GERARDO “El Chato” RAMOS, quiere que se retiren a la vida privada.

¡Ah!, en Díaz Ordaz podría alzar la mano para buscar la candidatura del PAN a la alcaldía, el Procurador de Trabajo ALEJANDRO ROSAS, nieto de aquél controvertido ex alcalde JOSÉ ROSAS NAVARRO, quien alcanzó la candidatura del PRI a la presidencia municipal luego que se la cancelaron el ex líder campesino EUTIMIO GARCÍA FLORES, a quien le fue retirada la nominación del PRI –ya proclamada con toma de protesta y todo–, por ser ciudadano norteamericano.

Pero bueno, en ciudad Díaz Ordaz la política municipal la mueve el ex dirigente nacional del Sindicato de Agricultura y Recursos Hidráulicos, ABDÍES PINEDA MORÍN, hoy por hoy segundo nacional del recién resucitado Partido Encuentro Solidario, desde cuyo espacio seguirá operando en Tamaulipas.

ABDÍES, por cierto, podría repetir como diputado federal en la inminente LXV legislatura federal.

¡Ah!, por si usted no lo sabía, el prestigiado diazordacense es uno de los personajes de mayor cercanía con el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, de lo cual nosotros damos fe.

MAKI INFORME SOBRE CAMBIOS POR EL COVID-19

Cambio de orientación temática para compartirle que el Ayuntamiento de Reynosa, comunicó que con efecto a partir del lunes 23 de noviembre, en esta ciudad, los restaurantes y servicios de preparación de alimentos, tianguis, puestos fijos y semifijos, comercio al por menor, depósitos, salones de eventos y albercas, entre otros, fueron modificados en su horario de servicio y capacidad. El cambio en las medidas de restricción por la Fase 2 de la contingencia sanitaria, tiene la finalidad de proteger a la población ante el aumento de casos de COVID-19, por lo cual restaurantes y servicios de preparación de alimentos conservarán su cupo del 50% pero reducen su horario de servicio a las 8:30 de la noche para cerrar a las 9:30.

Las tiendas de autoservicio continúan con su horario de lunes a domingo hasta las 8 de la noche, ingresando sólo una persona por familia, con permiso de venta de bebidas alcohólicas a lo amplio de su horario, de lunes a viernes, sábado hasta las 3 de la tarde y restricción el día domingo, medidas que aplican en tiendas departamentales con el 50% de la capacidad para su clientela.

GERARDO SUMA Y CRECE

La suma de ALBERTO LARA BAZALDÚA al proyecto político de GERARDO PEÑA FLORES, levanta polvareda y enciende focos rojos en el tablero de sus adversarios, pues el pronunciamiento de ALBERTO –en los términos que permite el Código electoral; es decir, sin incurrir en actos anticipados de (pre) campaña— es una importante señal que potencia la posibilidad del líder legislativo.

En efecto: más allá del “manoseo” político y la carrera especulativa que generan las encuestas “a modo”, la visita de GERARDO PEÑA FLORES al Sindicato Industrial Autónomo de Maquiladoras de Reynosa, mostró sin matices, maquillajes ni discursos, que el ejército de operadores de ALBERTO LARA se adhirió sin reservas al proyecto del líder Legislativo.

… Sin matracas ni cohetones.

Frases muy cortas, sin intención política ni matices futuristas, enmarcaron la fusión de las corrientes de ALBERTO y GERARDO, quienes se dieron el típico abrazo frente a centenares de encendidos operadores del poderoso Sindicato Industrial Autónomo de Maquiladoras, para sellar la alianza fraternal entre las dos corrientes políticas que representan PEÑA FLORES y LARA BAZALDÚA.

Esta es una de las primeras sumas a GERARDO, que trasciende.

Ha habido otras, de sectores importantes de la sociedad civil, organizaciones altruistas y Cámaras de sectores productivos, que han hecho presencia ante GERARDO para expresarle palabras de aliento solidario.

… Pero no es tiempo de hablar de esto.

Sin embargo, vale decir que GERARDO PEÑA FLORES y ALBERTO LARA BAZALDÚA, producen la impresión de encabezar una “fórmula política”.

¿Usted, cómo los visualiza?

ADIÓS, VICENTE DE ANDA

P.D.- Profunda consternación provocó en el gremio la noticia del deceso del popular periodista radiofónico VICENTE DE ANDA VÁZQUEZ, “La Cotorra”, quien perdió la batalla contra el COVID-19, después de una intensa lucha en la que hizo su mejor esfuerzo para superar la enfermedad. VICENTE, ampliamente identificado con todos los segmentos sociales de Reynosa, fue amigo personal de FÉLIX GARZA PEÑA y hace unos 35 años, cuando fungía como auxiliar de ROBERTO AVILEZ CANDIA, auxilió de manera más que efectiva el proyecto periodístico “Diario 84”, de otro gran amigo de este espacio, DON FÉLIX GARZA PEÑA, con quien escribimos bellas historia de amistad cuando la familia GARZA CANTÚ, encabezada por REYNALDO, RENÉ y RODOLFO, adquirieron el diario reynosense PRENSA de Reynosa, que hoy por hoy dirige FÉLIX GARZA ELIZONDO.

D.E.P. VICENTE DE ANDA.

Por hoy es todo.