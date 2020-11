«Necesitamos apoyo, señor Presidente, no podemos enfrentar el año 2021 con disminución de aportaciones, necesitamos que vean por nosotros y nos ayuden», declaró en mensaje nacional la Alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ, al mandatario federal.

Y puntualizó:

«La gente viene y nos pide estudios de laboratorio, radiografías, tomografías y en mucho el Municipio se está haciendo cargo de la atención de la salud, al igual que con la atención de pacientes de COVID-19, tenemos traslado en nuestras ambulancias con todos los cuidados y materiales».

La Presidente Municipal de Reynosa participó en una rueda de prensa en la que Alcaldes del país expusieron su opinión sobre los recortes de presupuesto del Gobierno Federal a los Municipios, que en el caso de Reynosa, se ha visto obligado a apoyar a la misma Federación y al Estado en sus hospitales.

En Reynosa se han invertido más de 36 Millones de Pesos para atender la pandemia.

«Hemos apoyado con recursos municipales los insumos para hospitales públicos, para proteger a los médicos y enfermeras con cubrebocas, overoles, termómetros, equipo de primera calidad», dijo, y añadió que es un gasto que no se contemplaba, para el que no había un presupuesto específico y por ello crea un déficit a las finanzas.

La Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ señaló que el Ramo 28, registra un gran déficit en sus 12 Fondos, que suman una pérdida de más de 30 Mil 56 Millones de Pesos que ya no llegarán a los Municipios, cuando desde el 2006 pasaba lo contrario al aumentar 2.6% y hoy repercutirá negativamente en obra pública, fomento a la cultura, y apoyo a grupos vulnerables, entre otros.

Aseguró ORTIZ DOMÍNGUEZ, que el Pacto Fiscal no sirve, al basarse en el número de habitantes, porque esta ciudad tiene mucha más población flotante.

El Ramo 28 es la transferencia de recursos a Estados y Municipios por las participaciones en ingresos federales e incentivos económicos por medio de la Ley de Coordinación Fiscal.

El panel en el que participaron Presidentes Municipales y Alcaldesas de México, fue moderado por el Presidente del PAN, MARKO CORTÉS MENDOZA y también tomó parte en la conferencia transmitida a través de la plataforma Zoom este 3 de noviembre, el Presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR, Alcalde de Huixquilucan, Estado de México.

PIDEN A AMLO DEJE DE DIVIDIR A LOS MEXICANOS

Al mismo tiempo, los gobernadores que integran la Alianza Federalista lanzaron este martes un llamado al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR para que deje de “dividir a los mexicanos”

“Hacemos un respetuoso llamado al Presidente @lopezobrador para que deje de dividir a los mexicanos. Los gobernadores miembro de la #Alianza Federalista NO somos opositores a su gobierno. Muy clara ha sido nuestra postura de trabajar juntos por un #México más justo para todos”, difundieron en un mensaje en redes sociales a través de la cuenta @AFederalista.

Se esperaba que los gobernadores que integran la Alianza: Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Colima, Coahuila, Chihuahua y Durango, hagan pronunciamientos por separado.

En su mensaje, el gobernador de Aguascalientes MARTÍN OROZCO, insistió en que los estados no aceptarán menos recursos y en la necesidad de un diálogo con el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

PRI-PAN, CRÓNICA DE UNA ALIANZA ANUNCIADA

Ya se esperaba.

La anunciada apertura del PRI a coaliciones coyunturales de cara a los comicios del 2021, es su mejor opción para sobrevivir y de paso, lograr algunas posiciones en el estado.

No las mejores, por supuesto.

Lo que estaba por definirse era con quién sí, y con quién no.

Y ya vimos, con el anuncio hecho ayer por EDGAR MELHEM, que la decisión final fue con el PAN,

Y también ya se esperaba ese rumbo, aunque los “arreglos” cupulares hechos la víspera en la Cámara de diputados para que la priista DULCE MARÍA SAURI presidiera la Mesa directiva, arrojaron pistas falsas sobre posibles arreglos del PRI con Morena.

Desde nuestra perspectiva, esa posibilidad era escasa, habida cuenta de la cacería política que tiene la 4T contra ex presidentes priistas y panistas.

Y ayer anticipamos nuestro vaticinio:

Por un lado, irán en coalición:

PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.

Y por otro:

Morena, PT, PVEM, Fuerza Social por México, PES y Redes Sociales Progresistas.

Falta ver qué responde el PAN a la propuesta del PRI; es decir, falta que el oráculo del Tercer Piso emita señales.

Aunque el PAN-Tamaulipas [es decir el Ejecutivo estatal, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA], recibiría al PRI con los brazos abiertos, toda vez que en su circunstancia, cualquier alianza así sea coyuntural, es oxígeno puro en la confrontación política que mantiene contra el gobierno obradorista de la 4T.

Ahora bien:

¿En dónde y a qué irán en coalición PRI y PAN, habida cuenta de que el 2021 se elegirán presidentes municipales, diputados federales y diputados locales?

Igualmente, ¿qué cederá el PAN al PRI a cambio de su adhesión el proyecto albiazul?

Eso está por verse.

Por lo pronto, EDGAR ya tiró los dados.

MUÑOZ LEDO NO ENGAÑA A MORENISTAS

¡Ah!, por cierto, del mero Altiplano tamaulipeco rechazan la posibilidad de que PORFIRIO MUÑOZ LEDO provoque confusión –y menos debilite— a las corrientes morenistas que ganaron a la buena la contienda interna por la dirigencia nacional, respaldando las aspiraciones de MARIO DELGADO CARRILLO, hoy por hoy depositario de la fe y la confianza de retener la mayoría en la Cámara de Diputados y ampliar las conquistas políticas de Morena en la elección concurrente del 2021.

Es decir, no escucharán el canto de las sirenas del Movimiento Democratizador de Morena [Modem], porque la decisión se jugó en la Encuesta y la militancia optó con su opinión a favor de MARIO DELGADO, de modo que Tamaulipas le da la espalda al ‘pataleo’ de PORFIRIO a través del Modem.

De mero Tula, reportan que Morena está en el ánimo social, seguido del PAN y en tercer sitio el PRI, por lo que hay confianza en que el candidato externo de Morena, CRUZ WALLE, que ‘puntea’ en la preferencia ciudadana por encima de ALFREDO CASTILLO, FRANCISCO HERNÁNDEZ y ANA MOCTEZUMA, finalmente resulte seleccionado para contender por la alcaldía el 2021.

Al mismo tiempo, se da por hecho que el alcalde TOÑO LÁMINAS, terminará su período y si bien le va, se retira a casa, pues el hecho de tener “congeladas” sus dos cuentas públicas lo imposibilita de que el PAN lo postule a la reelección, en tanto que RENÉ LARA, que busca la postulación por el PRI, hizo pésimo papel cuando fue alcalde y ya está recibiendo el rechazo ciudadano.

MARCELO: CON VOLUNTAD CONSTRUYÓ SU DESTINO

Vuelvo a la ‘polaca’ para compartirle que la presentación del libro ‘La voluntad construye el destino’, del prestigiado penalista MARCELO OLÁN MENDOZA, se convirtió en un éxito social, literario y político, pues la ceremonia tuvo una excelente cobertura periodística y una copiosa asistencia en cuyo desarrollo la madrina de presentación, EVA REYES, colmó de merecidos elogios al filántropo que ahora incursiona en el campo de las letras.

El abogado penalista estuvo acompañado de su esposa, ERICKA PATRICIA SALINAS de OLÁN MENDOZA, quien fue testigo de la estimación y respeto que a base de trabajo, altruismo e intachable honestidad ha ganado en la sociedad reynosense su esposo, pues el libro, un volumen de autoayuda puesto a disposición de la comunidad, narra la cultura del esfuerzo que le permitió al Lic. MARCELO OLÁN MENDOZA sobresalir hasta convertirse en profesionista.

Hoy, el licenciado OLÁN MENDOZA, un potencial pre candidato de Morena a la Alcaldía de Reynosa, anunció que el producto de la venta de su libro será canalizado totalmente a la creación de un Banco de Medicinas, para aliviar la necesidad de los sectores vulnerables de la ciudad.

¡Enhorabuena!

EX REGIDORA PIDE CÁRCEL PARA PERAZA

A propósito de Tampico, la ex regidora AMÉRICA SANDOVAL ratificó en la Fiscalía General de Justicia la denuncia por daño al erario Municipal, perpetrado por la ex alcaldesa MAGDALENA PERAZA GUERRA y un grupo de ex funcionarios, por el presunto desvío de 80 millones de pesos, que fueron extraídos ilegalmente vía nómina que se pagaba en efectivo a través de un cajero de nombre RICARDO.

La ratificación de la denuncia derivó de que la Fiscalía Anticorrupción dio entrada a la denuncia, presentada en el mes de abril del 2020 por el delito de peculado, y la ratificación fue acompañada de las pruebas correspondientes del desvió.

La ex regidora explicó que para desviar el dinero vía nómina con pagos a trabajadores en efectivo, se le deposita a un cajero de nombre RICARDO, y éste realizaba los retiros de su cuenta para pagar con efectivo a un gran número de empleados municipales, donde se presume que les exigía el 20 por ciento del salario que recibían.

Luego la querellante reveló que hoy 3 de noviembre se presentó por exhorto a ratificar la denuncia.

Por hoy es todo.