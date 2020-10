UNO.-“Candil de la calle, oscuridad de su casa”, lo que tanto pregona el Comisionado Presidente del

Instituto de Transparencia y Acceso a la información es lo que menos practica en sus oficinas porque

mire es el único que omite una serie de disposiciones para transparentar sus bienes, su declaración

patrimonial, lo que gana, lo que gasta y lo que hace con el recurso que como jugoso botín tiene de

presupuesto y con las mañas que tiene júrelo que ni lo hará.

Ahora ya le encontró forma a su nuevo negocio y el evasor de impuestos de sus empresas familiares

y comprador de exámenes antidoping a favor para no evidenciar sus placeres, ahora se dedica a

aplaudir y adular a los municipios más pudientes de Tamaulipas con el cuento de los convenios de

colaboración, pero insisto, ¿y cuando cumplirla el con la transparencia?

“Si hay algo que erosiona la confianza del ciudadano es el tema de la opacidad, de no saber dónde

se están aplicando los recursos” dice Rangel Vallejo, y vaya que hasta se la cree el lector, pero la

verdad insisto «pusieron al lobo a cuidar las ovejas», el presidente del ITAIT, es todo “un pájaro de

cuentas”, ya le daré más detalle de sus pillerías al amparo del poder y sus aventuras de chavo ruco,

parrandero y jugador, nada apropiado para un funcionario de ese nivel.

DOS.-Vomito negro, la ex titular de Comunicación Social del Ayuntamiento local Gloria Montalvo

Padilla salió buena para el negocio, pero particular y agenciarse recursos públicos a sus empresas y

bolsillos personales, desviando dinero a empresas fachadas.

Por lo pronto la ex funcionaria fue obligada a reintegrar más de 100 mil pesos que pagó de manera

irregular a una de sus subalternas a la que hizo pasar como proveedor y de lo cual soy de la idea que

también debe alcanzar responsabilidad en este acto ilícito consumado y comprobado.

Por fin los regidores se hicieron escuchar y tal parece que Pilar Gómez, está dispuesta a actuar en

contra de quien saqueó las arcas municipales e hicieron con el prepuesto público y sus cargos un

negocio particular, dejando de pasada a la capital del estado en ruinas y bancarrota, ojalá

investiguen el destino de los 25 milloncillos destinados al presupuesto anual para materia de

comunicación social, que pocos a nadie sabe dónde quedaron.

TRES.-El avance en las actividades no esenciales en medio de una activa pandemia de salud ha

provocado un incremento en los casos de COVID-19, en la capital del estado que al menos en los

últimos días ha registrado un marcado incremento llegando incluso a los 43 casos como el pasado

martes hay que decirlo a causa de muchos ciudadanos irresponsables que no acatan las medidas

sanitarias y de prevención correspondientes.

Somos víctimas de esta terrible enfermedad, a pesar de adoptar todas las medidas sanitarias

habidas y por haber, el uso de cubre bocas el famoso KN95, el gel sanitizante, el alcohol al 70-30,

sim embargo, el COVID-19, entro a nuestro hogar, una médico pasante, que atiende a mi madre de

78 años de edad, y que realiza su internado en el hospital General de Victoria fue contagiada en ese

lugar, había dado positivo a un examen médico, posteriormente nos confirmaron el contagio

familiar, menos mi madre.

Y digo irresponsables, por aquellos que en las calles, en las colonias, en los barrios, realizan todo

tipo de actividad en la clandestinidad aun en medio de este tipo de pandemia no toman conciencia

del gran daño que causa a la salud este mortal virus que inactiva a cualquier persona, que

interrumpe la tranquilidad, perturba la vida personal y productiva, económica y social de cualquier

ciudadano y lo que es peor pone en riesgo de perder la vida a cualquiera.

Victoria se vio trastocada en su economía, sin embargo las autoridades han permitido la apertura

gradual de algunos negocios, sobre todo los ambulantes, que pedían una oportunidad para reactivar

sus establecimientos, pero la verdad son muy irresponsables, fui testigo de cómo las calles

están repletas de este tipo de comerciantes, invaden calles y banquetas, se sientan donde quiera y

como quieren, lo que es peor no tienen ni un bote de alcohol, menos gel, vaya ni cubre bocas usan,

lo que provoca que victoria se mantenga en primer lugar en número de contagios y no lo dude

pronto en fallecimientos si no entendemos que el COVID-19, no son solo cifras.

La jurisdicción sanitaria, numero I, no ha hecho otro cosa más que llevar la estadística, que se puede

esperar de una institución burocrática, solo hablan para saber cómo te sientes, aunque poco o nada

hacen por formar brigadas médicas de perdido para checar signos a los pacientes COVID-19, solo

quieren llenar su base de datos, no se diga un Hospital Civil con serias carencias médicas que a una

trabajadora que asistió al triage, la mandó a su área a trabajar después de diagnosticar una gripa

que horas más tarde le confirmaran COVID-19.

Ojalá que las autoridades de salud, y estatales apliquen multas y apliquen cierres o prohibición de

venta a todos aquellos que omiten las disposiciones sanitarias, reconozco el alto esfuerzo de la

doctora Gloria Molina Gamboa y su equipo de trabajo, pero combatir la enfermedad es tarea de

todos, aunque a veces por unos las llevamos todos y lamentablemente sólo entendemos cuando

nos pegan por el bolsillo.

CUATRO.-Vaya que en las cosas se están poniendo al rojo vivo en relación a los famosos fideicomisos

federales y ahora más cuando uno de los hombres fuertes de la cuarta transformación Rodolfo

González Valderrama, dio a conocer hace algunos días las presuntas irregularidades en el destino

de mil 500 milloncitos de fideicomisos federales nada más y nada menos que a la plataforma Juntos

Podemos de la panista Josefina Vázquez Mota

Este tipo de recursos permitieron a Josefina Vázquez Mota, moverse por toda la

república en sus tiempos mozos durante tres años y sobre todo cuando participó como candidata

presidencial y ex senadora de la república.

Ahora González Valderrama, pide a la Auditoria Superior de la Federación que audite esos recursos

y para ello presentó copias oficiales en donde desde las esferas más altas del gobierno de Enrique

Peña Nieto se ordenaba apoyar a Josefina Vázquez Mota, imagínese a ese grado la corrupción y mal

uso de recursos públicos a través de los fideicomisos.

No por nada el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador pidió una exhaustiva

revisión y auditoria a todos y cada uno de los fideicomisos y mire que esto apenas empieza y de que

va a ver consecuencias, la va ver, y pasar de las protestas y patadas de ahogado esos fideicomisos

no regresaran y si habrá nuevos inquilinos en las cárceles de México, ya verá.

