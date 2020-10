CD. JUAREZ CHIHUAHUA, 2 de Oct. de 2020.- Por primera ocasión, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Chihuahua sin la compañía del gobernador de la entidad, Javier Corral.

La ausencia fue explicada por el presidente por el diferendo que se tiene con Corral por el tema del agua que el estado debe entregar a Estados Unidos como parte del convenio de intercambio del líquido entre México y Estados Unidos.

El titular del Ejecutivo anunció obras en Ciudad Juárez por un monto de 400 millones de pesos en beneficio de las zonas más marginadas de esa ciudad fronteriza.

Independientemente de las diferencias que tenemos porque no se pueden ocultar, ya basta de hipocresía, hay que llamar a las cosas por su nombre. Independientemente de las diferencias que tenemos con las autoridades de Chihuahua, nosotros vamos siempre a seguir apoyando al pueblo de Chihuahua, que no se malinterprete, no vamos a abandonar al pueblo de Chihuahua, porque no es que tengamos diferencias con la gente”, expuso el presidente.

En sus recientes visitas a la entidad, el presidente había estado acompañado del gobernador, sin embargo, surgió una confrontación por el tratado de intercambio de agua con Estados Unidos, que terminó con el rompimiento entre ambos.

De manera oportunista y muy irresponsable ahora se volvieron nacionalistas, que no se entregue el agua poniendo al país en una situación difícil”, puntualizó.

El presidente se refirió también al plantón en su contra que se mantiene en el Zócalo de la Ciudad de México, de quienes explicó que son parte de la tradición conservadora del país.

Los que estaban acostumbrados a robarse el presupuesto, que es dinero del pueblo, ahora están inconformes, pues bendita oposición”, afirmó.

El titular del Ejecutivo estará este viernes en Agua Prieta, Sonora, donde dará arranque a la construcción de un centro de salud y el sábado visitará la comunidad de Bavispe.