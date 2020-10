Nuevo Laredo, Tamaulipas, 4 de Oct. de 2020.- Representantes del Gobierno de Nuevo Laredo y de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), analizaron en una reunión que el Puente Internacional 1 se vuelva de uso exclusivo para usuarios Sentri (Red Electrónica Segura para Viajeros de Inspección Rápida), de manera permanente.

El secretario del Ayuntamiento, Raúl Cárdenas Thomae, mencionó que CBP les citó el martes de la semana pasada para solicitarles que fueran el contacto con Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) para externar la propuesta.

Explicó que así ha operado el Puente 1 desde que inició la pandemia en la región, lo que dio un buen resultado en el flujo de cruces de los usuarios Sentri, aun con las limitaciones que hubo por la contingencia, por ello CBP está interesado en mantenerlo así.

El secretario refirió que una vez que se presente la propuesta a la autoridad federal de México, CBP determinará la fecha para avisar oportunamente a la ciudadanía cuando se habilite el Puente 1 para uso exclusivo de vehículos ligeros y peatones Sentri.

También tocaron el tema de la reapertura de los puentes y de cómo agilizar los cruces.

“Sin embargo, nos abocamos al tema relacionado con la agilidad de los cruces y de cómo le podemos hacer cuando se restablezcan los viajes no esenciales para que se aligere el flujo en los puentes”, señaló.

Cárdenas Thomae dijo que por la pandemia y políticas internas del gobierno de Estados Unidos, las revisiones en los puentes son muy exhaustivas, pero que una vez que se levante la restricción ya no serán así de minuciosas.

Recordó que todavía no se tiene la certeza jurídica para levantar la restricción a cruces no esenciales, pues este fue un acuerdo que tomaron los gobiernos federales de ambos países, por lo que habrá que esperar al 21 de octubre para saber si continúa o no.