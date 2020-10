Ahora resulta que en el norte del país la tranquilidad social y legal también se mide en metros cúbicos. Se trata de la justicia por el agua que, por desgracia se encuentra en medio de reclamos de productores, presiones policiales ejercidas por la Guardia Nacional y plantones frente a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua, dependencia que tiene la obligación de resolver el conflicto.

La bronca que hay aguas arriba, allá en el estado de Chihuahua, donde no quieren que CONAGUA vacía las presas para pagar las deudas de metros cúbicos de agua que tienen con los norteamericanos, tiene repercusiones aguas abajo, porque al no cubrirse la parte que corresponde a los Estados Unidos de conformidad con el tratado de 1944, el impacto se siente aguas más abajo, porque los usuarios de los distritos de riego de Tamaulipas no disponen de la cantidad necesaria para realizar sus actividades productivas.

Se trata de riego para unas 200 mil hectáreas la mayoría e ellas de maíz en las que hay más de 16 mil usuarios que reclaman mil 200 millones de metros cúbicos de los cuales, pero que, debido al conflicto de aguas arriba, en ésta época de producción, solo tuvieron acceso a un riego para sus siembras, con el cual no podrían obtener los promedios de producción que hagan rentable la actividad agrícola en el norte de Tamaulipas.

El hecho de que todos reclamen en la línea del agua y que nadie conteste nada, torna complicadas las cosas, máxime si se toma en cuenta que las decisiones tomadas desde CONAGUA son débiles y por la misma falta de autoridad los funcionarios de la dependencia tienen que recurrir a las fuerzas armadas para tratar de cumplir con los compromisos internacionales que se postergan de manera inexplicable.

Sí la tranquilidad social y legal también se mide en metros cúbicos, es tiempo de que puedan concretarse soluciones, porque el agua o no tiene que ser un conflicto más entre los mexicanos, pese a la existencia de tratados tan antiguos como ese de 1944 en el cual se plasmaron las cantidades de trasvase de metros cúbicos en virtud de la forma natural en la cual se daban los escurrimientos y las modificaciones que sufrió en aquella época para aprovechar los caudales a favor de las poblaciones que se asentaron a lo largo del Río Bravo y a ambos lados de la Frontera.

A los productores de la línea del agua, les queda claro que es CONAGUA la institución que debe de pararse frente a los pueblos y dialogar, trazar un plan de cumplimiento de la entrega del agua que corresponde a los norteamericanos y que contemple la el respeto a los derechos del agua para los usuarios de todos los distritos de riego que hay a lo largo de las entidades por las que cursan los ríos y presas en las que debe de acumularse el vital líquido.

Los productores de Tamaulipas que ven vulnerados esos derechos, piden a la CONAGUA, la realización de un gran trabajo técnico a partir del cual se garanticen los 350 millones de metros cúbicos requeridos para el abasto a las comunidades que hay desde Acuña, Coahuila hasta Matamoros en Tamaulipas y de ahí en fuera los millones y millones de metros cúbicos para la producción de alimentos, en especial de maíz.

Se supone que la Directora General de CONAGUA, Blanca Jiménez Cisneros ha dialogado con los representantes de los productores de Tamaulipas y que se ha comprometido para entregar los riegos que requieren para la producción en los Distritos Bajo Río Bravo y Bajo San, por ello, Rubén Chapa Garza, cree que los acuerdos que funcionen aguas abajo, tienen que resolver las grandes broncas que hay aguas arriba.

Dicho por los que saben de la situación general de toda la cuenca, desde Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y hasta Tamaulipas, el problema de fondo es que las lluvias no son benévolas como en el pasado y que, ese asunto de metros cúbicos en los cuales se mide ahora la tranquilidad social y legal de los que están en toda la línea del agua, debe de ser comprendido por quienes la tienen almacenada, los que esperan que se cubra la entrega pactada en el Acuerdo Binacional de 1944, aquellos que esperan disponerla para consumo y uso humano y los que aguas abajo quieren dar todos los riesgos que sus cultivos requieren para alcanzar los promedios de producción que permitan rentabilidad a la siembra.

Técnicos de CONAGUA, negociadores con los usuarios y funcionarios con gran criterio político deberían estar en cada entidad para dialogar con los usuarios de la gran Cuenca del Río Bravo y evitar todo tipo de tensiones que pongan en riesgo la tranquilidad de las poblaciones. Vale la pena y justificará cualquier tipo de gasto que impacte en el presupuesto de CONAGUA, ya que, es la dependencia responsable del buen entendimiento entre todas las partes que conforman esa línea del agua.

Los otros.

Este lunes fue el Cuarto Informe de las acciones realizadas a favor de las familias del Estado a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia que tiene a su cargo la señora Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca.

Que destacar mucho y que aprender más porque la responsable de la institución ha dedicado su tiempo a innovar, a buscar mejores estrategias y a establecer programas cuyo impacto llegue más allá del beneficio en presente para beneficiarios ya que, el verdadero valor está en el impacto tanto en el presente como en el futuro.

El DIF de Tamaulipas tiene programas que le distinguen a nivel nacional por sus estrategias basadas en modelos únicos a favor de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.

La infraestructura del DIF estatal ha crecido de manera exponencial, como se demuestra en el nuevo Centro de Atención Médica y Ciudadana, donde se pasa de favorecer a 20 mil personas al año a 300 mil más de la entidad.

A la par funcionan otro tipo de centros como el especializado para el autismo y los de cuidado diario infantil que se operan desde el DIF.

Mención a parte merecen las brigadas de Un Gobierno Cerca de Ti, porque con sus rutas de trabajo están pendientes de la salud de miles de tamaulipecos, de ahí que el Cuarto Informe de Actividades de la señora Gómez de García Cabeza de Vaca, refleja el cumplimiento de los objetivos de una política social bien delineada y que es atendida por profesionales que responden a una estricta coordinación desde la Presidencia del Sistema DIF.

El triunfo que obtuvo el PRI en las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo, no debe convertirse en triunfalismo, quizá lo correcto es que desde la dirigencia nacional, las de las entidades ganadoras y las del resto de los estados del país haya una actitud prudente y hasta de humildad.

Mil cosas se han dicho en las redes sociales, comenzando con el hecho de que no es un triunfo del PRI, sino el rechazo a la corriente que se instaló en el Gobierno de la República y aquellas en las que se habla de que, tan mal andan las cosas que el aborrecido PRI está de nuevo en la senda del triunfo.

El asunto es asumir la lección, porque se trata de dos entidades en las cuales gobierna el PRI y por tanto, malo sería que no lo hubieran hecho de esa forma. Bajo esa premisa, reto es que ganen alcaldías y distritos en entidades que son gobernadas por otras fuerzas políticas.