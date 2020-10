Etimológicamente bárbaro es aquel que no domina, que no habla el lenguaje

común , proviene de otras regiones disímbolas, es incapaz de hacerse entender y

entender al que gobierna, por lo tanto adopta un comportamiento errático, violento

y se encierra en su entorno, ello no le permite conocer y que le conozcan, conciliar

diferencias y llegar a acuerdos.

En los casos de conflictos la comunidad de intereses permite a los adversarios

distinguir entre amigos y enemigos limitando el uso de la fuerza, Tamaulipas es

grande hablando coloquial y campiranamente dividido en tres grandes regiones,

Norte, Centro y Sur y estas a su vez en múltiples subregiones.

Tamaulipas es el único Estado de la República que se colonizó mediante la

concertación, José de Escandón y Helguera Conde de la Sierra Gorda, se vio en

la necesidad de pactar con las feroces tribus nómadas de la región a cambio de

una mesada o sea que los pobladores tenían que dar una cuota de su producción

y así nació el derecho de piso.

No tiene grupos étnicos autóctonos y no se habla ningún dialecto, todas las tribus

partieron a pelear e integrarse con los apaches y otras tribus de Norteamérica,

falso que vengamos de los chichimecas, venimos de familias Queretanas, de

Franceses, Españoles y personas de otros Estados que se han integrado.

De ahí que la simple Frontera no es igual un Matamorense con un Reynosense

aunque están a una hora de distancia, esas grandes ciudades están muy alejadas

a Nuevo. Laredo, en costumbres y estructura social, la frontera chica lleva otro

son diferente a las 3 grandes urbes fronterizas.

La zona centro igual de dividida; un habitante de San Carlos es diametralmente

diferente a los de Soto La Marina o San Fernando eminentemente agrícola y

pesquero, los nativos de Cd. Victoria, Güemes, Padilla y Llera son una región de

mediterráneo productora de cítricos y Tula y Palmillas Zonas semidesérticas,

colindan a Miquihuana y Bustamante estas son zonas densamente boscosas,

Jaumave a una hora de Victoria es una isla del 4º. Distrito aún lejano para el

victorense común.

La región del sur de Tamaulipas, tiene subregiones como la huasteca qué engloba

a Mante, Antiguo y Nuevo Morelos, González y Aldama, pero nada que ver con la

zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, zonas porteñas, si vas a Tampico

escucharás música tropical, sones cubanos y sonoras tropicales, pero estás en

Cd. Victoria y escuchas música huasteca y norteña

A lo anterior debemos sumar que en las últimas décadas nos invaden de otros

Estados personas con mucha energía y deseos de triunfo, sorprenden a nuestros

gobernantes, ocupando puestos de importancia y de poder, cuando en el ayer

contábamos con diamantes nacionales que lideraban, deporte, iglesia

sindicalismo, Partidos políticos, cultura, emporios financieros, política etc.

Donde quedaron los sustitutos de Pedro Treto Cisneros Líder de la Liga Mexicana

de Béisbol(+), de Ernesto Corripio Ahumada Cardenal Primado de México(+), de

José Sulaiman Chagnón Presidente y Fundador del CMB, de Carlos Enrique

Cantú Rosas Líder nacional del PARM(+), de Emilio González Jr. Fundador del

Partido Verde Ecologista.

Qué decir de Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, Líder indiscutible del

Sindicato Nacional de Petroleros que doblaba a los Presidentes de la República e

imponía gobernantes, buscando mejoras para su gremio, los Liderazgos sindicales

regionales, en Matamoros Agapito González, Pedro Pérez Ibarra en Nuevo

Laredo, Luis Quintero Guzmán en Victoria, Diego Navarro en Tampico, por decir

algunos.

Empresarios de la talla de Azcárraga Vidaurreta fundador de Televicentro padre

de Televisa, Sergio Bolaños del grupo Serbo Tanpico, Los Contreras de Reynosa

Los Longoria de Nuevo Laredo, por mencionar sólo algunos.

Cantantes de renombre como Rigo Tovar, Xavier Passos, Dulce, Laura Flores,

Fito Olivares, Beto Quintanilla, Cuco Sánchez, Las Hermanas Huerta, Emmanuel,

concertistas como Sergio Cárdenas Tamez, entre otros.

Artistas como Mauricio Garcés, Gloria Trevi, El Chelelo, plumas como Vicente

Villasana fundador del Mundo de Tampico y el Mundo de San Luis, como la del

intelectual Mauricio González de la Garza, correteado por el sistema, ilustres como

el fundador del Mañana de Nuevo Laredo, Don Heriberto Deandar Amador .

Ideólogos de la talla del neolaredense Salvador Carmona Amorós, fundador del

Nacionalismo Revolucionario del PRI, Marte R. Gómez, Amalia G. de Castillo

Ledón, dos ex presidentes de la República como el Victorense Emilio Portes Gil y

el Matamorense Manuel González compadre del alma de Porfirio Díaz

Gente valiosísima que nació, creció y se desarrolló en nuestras regiones con

nuestra idiosincrasia, de trabajo, recia, tesoneras, cumplidoras, con principios de

respeto y honor. El problema radica que las condiciones actuales no permiten que

Tamaulipas se desarrolle como antaño.

Los Tamaulipecos de valor han y siguen emigrando a Nuevo León, México, Texas

y otros lugares, no hay fomento de nada, nuestros universitarios perdidos, no

destacan, los buenos se van, la intelectualidad extraviada en aras de los intereses,

estamos gobernados por ineptos que buscan su interés personal, lo peor por

extranjeros nacionalizados sin nuestra idiosincrasia

Si bien es cierto que el pacto federal debe renegociarse para que tengamos

ingresos acorde a lo que aportamos, no son las formas agrupándose como

golpistas y presionando como si los gobernadores fuesen los dueños del territorio,

lo peor amenazando en separarse de la Federación, lo peor extranjeros metidos

en el gobierno, como intentando repetir lo de Texas, la ciudadanía no lo permitirá.

Deberán crearse las condiciones para ver a Tamaulipas como lo que es una ínsula

y un Estado libre y soberano unido adherido a la federación, sentar las bases para

dialogar políticamente, diseñar un proyecto de crecimiento regional planificado a

mediano plazo, avalado por la federación.

Buscar la autosuficiencia y formas de desarrollo propias, difundir valores e

integrar a las regiones, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Coahuila,

Chihuahua, Veracruz han sufrido por esta guerra estúpida de Calderón, mientras

en el centro Vivian tranquilamente, ahora que el flagelo se les metió a la CDMX, ya

se preocuparon.

Debemos dejar de ser ciudades de terror y muerte, maldecidas y temidas por

muchos, debemos volver a Tamaulipas su valor hospitalario, amable, regresarle su

economía agrícola de antaño, que lo mencionen como el granero de México, que

cuando nos pregunten nuestro origen, no dudemos en manifestarlo.