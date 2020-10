Estados Unidos, 02 de Octubre 2020. El pasado martes, el rapero Tekashi 6ix9ine fue hospitalizado por una sobredosis tras ingerir cafeína con unas pastillas para adelgazar, según algunos medios estadounidenses aumentó la dosis recomendada y eso le provocó un aumento del ritmo cardiaco y unos sudores que lo llevaron a urgencia , donde quedó hospitalizado aunque ya no se encuentra en peligro.

El artista es conocido, además de por su música, por ser uno de los chicos malos de la escena del rap estadounidense. Takashi permanece en arresto domiciliario y en libertad condicional después de haber pasado dos años de prisión por nueve delitos graves.

El rapero a través de una entrevista que dio para el sitio en línea, The Shade Room en donde contó lo sucedido y es que según el cantante, de 24 años, su sobredosis fue el resultado de combinar una taza de café con dos pastillas de Hydroxycut. Tekashi confesó que la dosis recomendada es una pastillas, por lo que el uso de la pastilla extra aceleró su ritmo cardíaco. Aunado a esto, Takashi aseguró que no estaba bajo los efectos de ninguna otra droga cuando ocurrió el incidente. El rapero se encuentra en libertad condicional, por lo que no le es permitido consumir sustancias ilícitas.