Quisiera tener la palabra precisa para describir lo que ha sido todo esto… Estoy INFINITAMENTE agradecida con la vida por las interminables muestras de cariño que he recibido desde lo sucedido. Se que solo es una etapa de crecimiento y aprendizaje en todos los sentidos, que me preparará para lo que viene. Tengo una sola palabra para la vida y para TODAS las personas que hoy están conmigo, en especial a mi familia, novia y equipo: GRACIAS 🙏 Que se venga lo bueno! 😉💪🙌🏃🏼‍♀️⚽❤️