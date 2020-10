Cd. Victoria, Tamaulipas, 26 de Oct. de 2020.- La Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado, exhortó al Congreso de la Unión para que se abstenga de legislar a favor de la legalización del aborto, destacando que en Tamaulipas se está a favor de la vida.

En su intervención, la Diputada del PAN Ivett Bermea Vázquez, resaltó que se han promovido

reformas en el Poder Legislativo Federal, con la finalidad de reformar el Código Penal y otras

leyes, para despenalizar el aborto cuando se realice dentro de las primeras 12 semanas de

embarazo, estableciéndolo como una excluyente de responsabilidad cuando así suceda.

Destacó que la legislación penal local y federal, contienen excluyentes absolutorias de

responsabilidad en favor de la mujer cuando el aborto se realiza bajo ciertas circunstancias que

ponen en riesgo su vida, o cuando se da sin existir la intención de hacerlo.

“Pero las iniciativas que aún están pendientes de resolver por el Congreso de la Unión, entrañan

una aberración y una intención contraria a todo sentido común y al más mínimo respeto por la

vida, por ello mi propuesta es a favor del respeto y protección a la vida desde el momento de la

concepción”, acotó.

Bermea Vázquez, dejó claro a nombre de sus compañeros de bancada que en Tamaulipas “O

estamos a favor de la vida o estamos a favor de la muerte. Por eso mi propuesta es a favor de la

Iniciativa, es decir, a favor de la vida”, reiteró.

Asimismo, la Diputada Juana Alicia Sánchez Jiménez, subió a la máxima tribuna para manifestar

su respaldo al derecho a la vida, expresando que desde el Congreso de la Unión se ha

pretendido legislar de forma arbitraria, unilateral y poco pensada, ya que se trata de un tema

que requiere de escuchar las voces de todo el país.

“Y no solo la de algunos grupos radicales que pretenden imponer una ideología con la que

claramente el país no está de acuerdo, hoy somos más las personas que pedimos que no se

legisle para despenalizar el aborto, somos más las que decimos que esa ideología no nos

representa, pues estamos a favor de salvar las dos vidas”.

El legislador Arturo Soto Alemán apoyó la postura de sus compañeras Diputadas, “No puede

haber políticas públicas que defiendan la muerte. Se dice que el aborto es la interrupción legal

del embarazo, eso es lo que dicen las pro abortistas, pero interrumpir es aquello que se puede

continuar y una vez que entra una mujer a una clínica a asesinar su hijo, no puede volver a

continuar el embarazo. El aborto es el asesinato de un nuevo ser”.

Invitó a entrarle al tema a fondo, con políticas públicas verdaderas de apoyo a la mujer, “En

Tamaulipas no a la ley de asesinato. En Tamaulipas y en México no al aborto”, enfatizó.

El Punto de Acuerdo recibió 24 votos a favor, 8 abstenciones y 1 en contra.

