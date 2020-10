Los triunfos electorales del PRI en Hidalgo y Coahuila fue un duro revés para Morena, pero sobre todo para el creador de este partido político que vive una fuerte división interna por la lucha encarnizada que hay entre grupos que apoyan a Mario Delgado Carrillo y a Porfirio Muñoz-Ledo Lazo de la Vega para ganar la tercera y última encuesta abierta por la dirigencia nacional en disputa.

Si bien es cierto que la lucha por el poder en Morena propició en parte el duro revés electoral que sufrió en Hidalgo y Coahuila el pasado domingo, lo cierto es que los votantes castigaron la “lealtad ciega” que exige el presidente Andrés Manuel López Obrador a las y los legisladores que llegaron al Congreso de la Unión por la coalición denominada “Juntos Haremos Historia”.

Aunque el dirigente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, argumenta que hubo trampa para favorecer el triunfo del tricolor en ambas entidades federativas, resulta evidente que el “voto de castigo” en contra de candidatas y candidatos morenistas fue por las controvertidas decisiones políticas de López Obrador, como es el caso de la eliminación de los fideicomisos.

Algunos legisladores federales de Morena denunciaron que hubo “traiciones” que provocaron las derrotas del pasado domingo, como es el caso del senador coahuilense Armando Guadiana Tijerina, quien culpó a las hermanas Hortensia y Miroslava Sánchez Galván, de acarrear votantes para otros partidos políticos.

Y francamente no fue una sorpresa la derrota de Morena en Coahuila, puesto que un numeroso grupo de sus fundadores renunció recientemente para irse al PRD, que desplazó el PAN como tercera fuerza electoral en esta entidad federativa que gobierna el priísta Miguel Ángel Riquelme Solís.

Por su parte, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, agradeció el apoyo ciudadano que se reflejo en las urnas el pasado domingo, ya que no sólo recuperaron importantes municipios tanto en Hidalgo como en Coahuila, sobre todo en este último en donde recobró la mayoría en el Congreso Local que había perdido hace tres años.

Moreno Cárdenas también destacó la participación ciudadana luego de que el pasado domingo salió a votar casi el 50% de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral de Hidalgo y de Coahuila.

Asimismo, el dirigente estatal del PRI, Edgardo Melhem Salinas, aseveró que triunfo en Hidalgo y Coahuila anima al priísmo tamaulipeco y de todo el país, ya que: “es una muestra clara de que el tricolor está más vivo que nunca, que está de pie y listo para seguir recuperando la confianza de la gente”.

Melhem Salinas exhortó a las y los priístas a no confiarse, a seguir tocando puerta por puerta para estar cerca de la gente, presentando soluciones a las demandas ciudadanas y ser una oposición inteligente y constructiva.

En otro tema, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano aprovecho la ceremonia del 50° aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas del Río (QEPD), celebrado ayer en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México para afirmar que su padre, el “Tata Cárdenas”, siempre fue respetuoso con la oposición a pesar de los ataques viscerales en contra del gobierno cardenista.

El mensaje fue directo para López Obrador que se encontraba presente en la ceremonia luctuosa, ya que el político tabasqueño no pierde oportunidad para criticar y hasta difamar a sus adversarios políticos, como es el caso del periodista Carlos Loret de Mola Álvarez, quien ha publicado diversos reportajes acerca de los excesos de la llamada 4° Transformación.

Loret de Mola Álvarez denunció que Pío López Obrador presentó una demanda penal en contra de él por subir un video en donde se ve claramente que está recibiendo dinero de manos de David León Romero en la campaña de 2015.

Y en respuesta, López Obrador en forma burlona dijo ayer: “que no se preocupe Loret de Mola si no le hicieron nada cuando llevó a cabo el montaje que le ordenó García Luna para capturar a la francesa Florence Cassez, menos ahora, nosotros no somos iguales”.

Antes de concluir la ceremonia luctuosa del “Tata Cárdenas” ayer en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, Cárdenas Solórzano recordó que, ante los persistentes y viscerales ataques de la oposición, su padre respondió con labor política cívica y recta conducta cívica.

Incluso, ayer mismo el historiador y analista político José Antonio Crespo Mendoza, aseveró en una entrevista publicada ayer que: “la respuesta de López Obrador a sus críticos no es la de un estadista, sino la de un demagogo”.

Además, indicó que en las conferencias mañaneras “hay una buena dosis de veneno; de veneno social”, que radicaliza a la sociedad mexicana.

Por último, a dos semanas de las elecciones en Estados Unidos parece que Donald Trump cava su propia tumba política, ya que no soporta ser cuestionado por nadie, como sucedió con el prestigiado epidemiólogo, Anthony Fauci, a quien llamó idiota durante una reunión con su equipo de campaña, incluso amenazó con despedirlo por criticar los actos masivos de su campaña ante el posible contagio de sus seguidores del coronavirus.

