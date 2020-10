El tema del momento es la amenaza de romper con el Pacto Fiscal por

parte de los 10 gobernadores de la Alianza Federalista, Pacto que se

comenzó a tejer en 1978 y que se logró consolidar en 1989, con un

ligero ajuste en el 2007.

En él está asentada la distribución de los impuestos que se pagan en

México, pero que hoy cuestionan, el dilema está en poder dilucidar si

el vaso esta medio lleno o medio vacío, pues es obvio que 13 años

después de la última adecuación las condiciones económicas han

cambiado.

Resulta difícil de imaginar un rompimiento inmediato, pues las

consecuencias graves las tendrían quienes lo implementen, en este

tema el arte de la política ha brillado por sus ausencia, no hay manera

de que demuestren su pobreza los gobernadores, cuando no han

hecho nada, absolutamente nada para abatir los gastos del pedazo de

patria que les ha tocado gobernar.

No se sabe de la eliminación de despilfarros, la rebaja de sueldos, la

limitación en los gastos de administración o cuando menos el intento,

sin intenciones políticas de adelgazar la burocracia.

Pareciera tal vez, que lo que pretenden es crear únicamente más

impuestos estatales para poder sostener su ritmo de gastos, lo cual

redundará en una peor imagen ante sus electores, la daga pende de

un hilo sobre la cabeza, la pregunta es, ¿quién se atreverá a cortar el

hilo?

Hay temas menos mediáticos pero más contundentes, sin embargo la

oposición extraviada no los ve porque solo les interesa lo inmediato,

no es pues el futuro de la patria lo que les interesa, vamos ni siquiera

como coadyuvar en algo para superar la verdadera crisis.

Se habla de rebrote del COVID19, pero al menos en México esto no

es posible, por la simple y sencilla razón, de que no se ha controlado

la pandemia, existen si, versiones alegres sobre algunos resultados y

también las versiones de los agoreros del desastre, de uno depende

analizar los resultados.

Viendo las gráficas de las curvas de la Pandemia en todo el mundo, no

encontré dos que fueran iguales, lo que me demuestra que los

factores varían por muchas razones, edad de la población, dieta y

condiciones de salud. Así que no hay que hacer caso de las

comparaciones absurdas.

Los muertos que hoy nos preocupan, interpretándolo en macro, tal

vez ya los teníamos y ni enterados estábamos.

Siguen los estudios a nivel mundial, la última versión es que los

individuos del grupo sanguíneo O somos menos propicios para la

adquisición del COVID19, la verdad es que mientras no exista vacuna

disponible nada se puede estimar y mucho menos hablar de

inmunidad.

Si bien los países con más contagios son: USA, India, Brasil, Rusia,

Francia, España, Argentina, Colombia, Inglaterra y México, veamos lo

que realmente impacta en la economía de cada país.

USA, tiene una inflación anualizada a septiembre del 2020 del 1.37%,

India del 5.63%, Brasil del 3.14%, Rusia del 3.76%, Francia del 0.05%,

Argentina del 22.3%, Colombia del 1.97%, Inglaterra del 0,74%,

México del 4.01%.

Así que después de ver estos números, podemos darnos cuenta de

que hay temas más impactantes que el de un jarrón que no se va

romper.

También hay otros temas que mueven a la reflexión sobre los motivos

que llevan a un Diputado Local, líder del Congreso en Tamaulipas

llamado Gerardo Peña, a presentar una iniciativa que nos hace

pensar, pues aprueba la apertura de cuentas bancarias a jóvenes de

15 a 17 años, SIN TUTORES.

Jorge Alberto Pérez González

