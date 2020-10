CIUDAD DE MÉXICO, 26 de Oct. de 2020.- El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su defensa a los organismos públicos de generación de energía eléctrica y petrolera por encima de los intereses privados que, dijo, pueden seguir haciendo negocios en México siempre y cuando no sean “abusivos”.

Adelantó que, si es necesario, planteará una iniciativa al congreso para reafirmar la soberanía nacional sobre su industria energética.

Nosotros sin nacionalizar, sin expropiar, con los márgenes que tenemos vamos a rescatar a PEMEX y a la CFE por el bien del pueblo porque si no y no es excusa, no podríamos sostener el compromiso de que no aumenten los precios de los energéticos que hasta ahora no han aumentado.

Si no tenemos márgenes en la legislación actual debido a la mal llamada reforma energética que significó ajustar el marco legal para beneficio de particulares, si es necesario presentaré una iniciativa de reforma a la Constitución para que se reafirme el principio de que en materia energética será predominante el interés de la nación”.

‘Hay apertura a IP en sector energético, pero sin abusos’

En su conferencia de prensa, aclaró que no será necesario responderles formalmente a los congresistas norteamericanos que acusaron un trato preferencial a CFE y Pemex porque el fin de semana con su mensaje en Coahuila se les dio por informados.

Ahora sí que es un timbre de orgullo que digan que estamos protegiendo a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, pues si para eso me pagan, no me pagan para proteger a Repsol a Shell o a Iberdrola, además no engañamos a nadie porque desde hace tiempo vengo planteando que tenemos que rescatar la industria eléctrica y petrolera que son fundamentales”.

El mandatario señaló que se manipuló su comentario sobre que “las energías limpias eran un sofisma” pues se refería a los negocios que se hicieron bajo el argumento de desplazar a la CFE por tener procesos contaminantes debido al abandono en que se le dejó por favorecer a los intereses privados.

El presidente de la República descartó que exista riesgo de fuga de capitales porque hay muchos otros sectores donde se puede invertir.

Y son bienvenidos, siempre y cuando no haya abusos, no haya saqueos, no haya contratos leoninos, que paguen impuestos, que respeten la soberanía del país y México es un país con muchas oportunidades para la inversión”, enfatizó.