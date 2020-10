Ciudad de México (26 de octubre de 2020).- Han pasado 30 meses desde que el compositor y director de orquesta Sergio I. Cárdenas Tamez (Tamaulipas, 1951) interpuso una demanda contra la Facultad de Música (FaM) de la UNAM, luego de que fuera “separado injustificadamente de su plaza definitiva y de la tutela artística de la Orquesta Sinfónica Estanislao Mejía” en dicha institución académica, aunque la llevara a su máximo nivel en Bellas Artes y Berlín.

En charla con el compositor también habla de la reciente publicación de su libro La propia manera de oír el mundo, donde recupera sus experiencias con Sergiu Celibidache y Herbert von Karajan.

Y comparte detalles de la demanda contra la UNAM que tramitó ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, donde espera que la autoridad resuelva a su favor, “dado que no hay pruebas que soporten los señalamientos de la FaM”.

En su denuncia, argumenta que la UNAM violentó varias leyes, desde la Federal del Trabajo, la de Procedimientos Administrativos, y hasta la legislación universitaria y el Estatuto del Personal Académico de la UNAM, entre otras.

¿Cómo es posible que esto lo permita la UNAM?, cuestiona Cárdenas Tamez, uno de los artistas más importantes de México, quien ha sido reconocido en Europa como la única batuta nacional que presidió orquestas como la Sinfónica de Hof (Alemania), la de Música del Mozarteum (Salzburgo) y la Sinfónica de El Cairo.

“Pues sí lo ha permitido y, aunque le he escrito varias veces al rector Enrique Graue Wiechers, su respuesta es que lo lamenta y que turna el caso al Consejo Técnico de la FaM, a través de María Teresa Frenk, quien no volvió a presentar el caso y presume ser amiga del rector”.

Por su parte, la defensa señala que el músico agredió físicamente al también académico Samuel Pascoe, quien ahora ocupa la titularidad de la Estanislao Mejía, y de haber puesto en riesgo la integridad de la FaM, para lo cual aportaron una lista de testigos.

“Sin embargo, no han probado nada, ni siquiera antes de que rescindieran mi relación laboral, cuando hicieron una investigación administrativa infundada” (Excélsior 14/12/2017 y 08/01/2018), recuerda.

TÚNEL DEL TIEMPO

El también compositor detalla que la próxima audiencia será clave y está programada para el 10 de noviembre, donde Pascoe deberá acreditar la supuesta agresión.

¿Qué tanto ha afectado la pandemia a su caso?, se le pregunta. “Ha retrasado el proceso, porque se cerraron las instancias y después abrieron a cuentagotas, pero buscamos que nos programaran la audiencia pendiente”.

¿Qué sucedió en la pasada audiencia del 23 de octubre? “La persona encargada de entregar los citatorios no lo hizo y eso postergó la audiencia”.

¿Qué espera después del 10 de noviembre? “El abogado me dice que la UNAM utiliza la estrategia de meter el caso a un túnel del tiempo, y, como la autoridad registra exceso de trabajo, abona en ese terreno”.

¿Mantendrá la misma posición hasta el final? “Sí, seguiré hasta final, porque mi dignidad ha sido pisoteada, casi como si fuera un delincuente, por parte de una institución que se precia de ser la más importante en la academia, la investigación y la cultura en el país”.

“No estoy dispuesto a aceptar eso. Voy a exigir que se me respete y espero la pronta restitución total de mis derechos en la UNAM”.

¿Volvería a la UNAM? “Sí, quiero que se me permita regresar a la cátedra, donde he sido feliz, porque puedo aportar muchísimo a las generaciones jóvenes que, de otra manera, no tienen posibilidad de una formación profesional como la que he estado brindando en estos casi 15 años. Para mí, es una lucha a fondo, hasta el final en este contexto”.

MUNDO SONORO

Por último, Cárdenas Tamez habla sobre La propia manera de oír el mundo, el volumen con 41 ensayos en torno al mundo de la música, publicado en Amazon y que será presentado en noviembre.

“Este libro incluye textos con un énfasis especial en la música de Bruckner, Brahms y de Manuel Enríquez”, explica.

También aborda su trabajo cuando fue director artístico del Festival Internacional de Tamaulipas y la importancia de notar que la música debe ser vista como una lengua materna y no como una lengua extranjera.

Además, contiene textos con un carácter más autobiográfico, donde recupera algunas de sus vivencias con el director rumano Sergiu Celibidache y el alemán Herbert von Karajan.

“Hay algunas vivencias. Por ejemplo, de mi encuentro con ese gurú y genio de la música que fue Celibidache. Puedo decirle que cuando tuve oportunidad de conocerlo ya tenía dos años como director de la Sinfónica de la Escuela Superior de Música de Salzburgo, del Mozarteum, pero fue como conocer la luz”, comentó.

¿Y en el caso de von Karajan? “Descubrí a un genio total. Era una persona chaparrita que con el mínimo de movimiento tenía las producciones sonoras más espectaculares que conocí hasta ese momento. Además, tenía el control absoluto de una orquesta gigantesca como la Filarmónica de Berlín”.

“Además, él tenía la capacidad de dirigir la orquesta y más de 350 personas en el escenario. Era una cosa apabullante, porque en el primer ensayo que lo vi, sujetaba un micrófono en la mano izquierda y la batuta en la derecha y de pronto le decía a los técnicos que la luz 50 estaba desfasada tres metros o que las trompetas iban atrasadas dos compases”.

“A partir de ese momento, y durante los seis años que viví en Salzburgo, nunca me perdí sus ensayos ni sus conciertos con la sinfónica de Berlín y la de Viena”, dice.

¿Qué enseñanza le dejó von Karajan? “Que uno de los retos del director es que nunca se debe obstaculizar a la orquesta o al cantante cuando se toca”, concluye.

