Hace unos días en este mismo espacio le comentábamos que la participación de PORTIRIO MUÑOZ LEDO como aspirante a dirigir los destinos de MORENA no pasaría de eso, porque sin duda alguna al final se alinearía los astros a favor de MARIO DELGADO.

Claro que MUÑOZ LEDO tiene representatividad, experiencia sobrada pero le falta vitalidad, su edad avanzada le hace creer que todavía son oposición, que sigue siendo de izquierda aunque cobre con la derecha, eso le imposibilitará ganar la contienda interna de MORENA.

De lejos y de cerca se ve que la participación de PORTIRIO MUÑOZ LEDO solo servirá para apaciguar un poco a YEIDCKOL POLEVNSKY y sacar de la jugada otros rijosos, pues el dueño de la franquicia, que no es otro que el mismísimo Presidente AMLO, aunque diga que no tiene nada que ver con las decisiones que se den en MORENA, necesita un incondicional, alguien que no le genere tantos conflictos, MARIO DELGADO parece ser el indicado.

MARIO DELGADO es el más conciliador, además el que más defiende los posicionamientos del Presidente de la República y hasta los desaciertos de la Cuarta Transformación, es el candidato ideal del sistema federal.

Por lo tanto, a menos de que suceda una catástrofe, MARIO DELGADO se convierta en el dirigente nacional de MORENA, la cargada está a su favor, las luminarias de la cuarta transformación comenzaron la operación.

Dirán muchos que lo que suceda con la contienda interna de MORENA y sus resultados solo compete a los morenos, en parte tienen razón, pero la verdad es que mucho depende de quien tome las riendas de ese partido el cómo repercuta en la sociedad con los candidatos que propongan para los procesos electorales del 2021 y 2022 en cada Entidad y hasta el federal del 2024.

La verdad es que DELGADO puede nulificar al, como dijera YEIDCKOL POLEVNSKY perro pantorrillero de RICARDO MONRREAL, que no es otro que ALEJANDRO ROJAS DIAZ DIRAN, pues ambos personajes solo sirven para gritar, comprarle pleitos estériles al mismo Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR en lugar de por el bien de su partido y el país conciliar.

En fin, la situación es que es altamente probable que para el 10 de octubre MARIO DELGADO este cantando victoria, que luego de que se cumplan los protocolos de ley tomará las riendas de MORENA. Se ve venir.