ESTADOS UNIDOS.- Billie Eilish llevaba apenas tres días en el ruedo cuando tuvo que cancelar su gira mundial en marzo debido a la pandemia del coronavirus.

Por fortuna para sus fans, la ganadora del Grammy ofrecerá su primer concierto en vivo para todo el mundo, “WHERE DO WE GO? THE LIVESTREAM”, que podrá verse en su sitio web y la plataforma interactiva de streaming de video Maestro.

El espectáculo se transmitirá desde Los Ángeles las 6 p.m. de Nueva York (2100 GMT). Los boletos cuestan 30 dólares.