El INE negó el registro al Partido de FELIPE CALDERON y MARGARITA ZAVALA, México Libre, el cual seguirá siendo una organización, aunque después del golpe quien sabe que tan organizados queden.

Lo peor para los CALDERON–ZAVALA es que todo indica que el Tribunal Electoral igual negará a la organización Libertad y Responsabilidad Democrática registro como partido político pues no hay transparencia, afiliaciones que no son confiables y aportaciones de personas no identificadas.

Por lo tanto, los deseos de participar en las elecciones del próximo año no se verán cristalizadas para la ex pareja presidencial.

Si la organización de los CALDERON-ZAVALA no adquiere su registro como partido el expresidente de esta gran nación y su esposa se quedarán como el perro de las dos tortas, sin PAN y sin el México Libre, lo peor para ellos, no tendrán método de presión al sistema, ni posibilidad de negociación con otros partidos, ni prerrogativas.

Pero no solo MARGARITA y FELIPE lamentarán su situación, igual sucederá con muchos personajes que veían la posibilidad de aparecer en la boleta electoral el próximo año bajo el manto del México Libre.

Se decía que en tierras cuerudas dos ex alcaldesas de la frontera tenían puestas sus esperanzas en México Libre como opción para, sin dejar el PAN, buscar nuevamente dirigir los destinos de sus pueblos queridos o pelear una curul federal.

Al cerrarse la posibilidad de que México Libre obtenga su registro como partido también se le apaga una velita a la misma MAKI ORTIZ, ahora solo le queda Morena como espada para tratar de negociar con su partido posiciones políticas para ella y su vástago.

En cuanto a los CALDERON parece es tarde para regresar a su cuna azul, al partido que les dio poder fama y fortuna, al que tanto defendieron, pero luego mucho exhibieron.

Claro, ahora que RICARDO ANAYA ya no dirige el PAN Nacional, que a decir verdad fue el culpable de que MARGARITA ZAVALA saliera del partido y se llevara a su marido a buscar nuevos horizontes pues quizá sus condiciones cambien, más porque faltan hombres y mujeres como ellos en el partido azul.

La verdad es que MARGARITA ZAVALA era de lo mejorcito que tenía el PAN a nivel nacional, pero a RICARDO ANAYA le ganó la ambición y a la ex primera dama le faltó conciliación, ahora, como dijera la canción, “es tarde ya para pedir perdón”, se ve difícil, aunque no imposible, que FELIPE CALDERON y su esposa regresen al PAN ya que les aplicaría bastante bien en ellos la poesía del Chavo del Ocho, “vuelve el perro arrepentido, con sus miradas tan tiernas, con el hocico partido y con el rabo entre las piernas”.

Pero de no hacerlo, tendrán que esperar para nuevamente intentar su Partido registrar o ya de plano darse por muertos políticamente.

En fin, la situación es que MARGARITA ZAVALA y FELIPE CALDERON deben de estar que no los calienta ni el sol, definitivamente el INE por mayoría de votos le negó el registro al Partido México y ahora lo hace el Tribunal Electoral de la misma manera, por lo tanto solo se quedarán con una organización con la cual, a menos que sea como candidatos independientes, podrán competir en las elecciones del próximo año, para el 2022 igual se ve difícil y el 2024 está muy lejano y sin representación, posicionamiento y prerrogativas no podrán hacer mucho.

Pero si para los ZAVALA-CALDERON es triste igual será para uno que otro personaje que ya se veía dejando al PAN para abanderar al México Libre el próximo año, pues igual se quedarán como el perro de las dos tortas.