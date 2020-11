Tampico, Tamaulipas, 31 de Oct. de 2020.- Tras lamentar que el Ejecutivo Federal, avalado por los diputados federales, haya reformado el artículo 77 bis y bis 29 de la Ley General de Salud, la presidenta y fundadora de la organización Tamaulipas Diversidad Vihda Trans A.C. Ana Karen López Quintana

opinó que «adelgazar» el Fondo para la Protección Contra Gastos Catastróficos significaría

tocar fondo como país pues representa un atentado contra la vida, la salud y bienestar de las

y los mexicanos, en específico de quienes viven con VIH que son beneficiarias del Insabi.

Con esta decisión, agregó Ana Karen, se establecen mecanismos que transfieren a la

Tesorería de la Federación los recursos del denominado Fondo para la Protección Contra

Gastos Catastróficos y así poder hacer uso discrecional del dinero del Fondo de Salud para

el Bienestar.

«Este es un fondo que no debe ser tocado bajo ninguna consideración ni política ni

económica, porque se trata de recursos que son fundamentales para garantizar la atención y

tratamiento a los que tenemos derecho como ciudadanos y de los que depende nuestra

vida», aseveró la representante de la organización.

Y añadió: «Consideramos que adelgazarlo significaría que estaríamos “tocando fondo”

como país ya que representa un atentado en contra de la vida, salud y bienestar de las y los

mexicanos, en específico, de las personas que vivimos con VIH que son beneficiarias del

Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI)».

Ana Karen López dijo que al establecerse la transferencia de recursos a la Tesorería de la

Federación, no sólo se pone en riesgo la atención de las personas con las enfermedades

señaladas por Ley, sino que se reduce efectivamente la posibilidad de ampliar la atención y

tratamiento de enfermedades aún no incluidas, contraviniendo lo establecido en el artículo

4° Constitucional y faltando a las promesas del ciudadano presidente de hacer efectivo el

acceso al derecho a la salud para todas y todos los mexicanos.

«Con la modificación de este Fondo, también se podría ver comprometida la atención

médica integral de las personas que no cuentan con Seguridad Social y que viven con algún

padecimiento que requiere atención de alta especialidad como es el cáncer de mama, cáncer

de colon y la hepatitis C, entre otras. En el caso de las personas con VIH, las

comorbilidades (hipertensión, diabetes, daño renal, cardiopatías) quedarán, como hasta

ahora, desatendidas, así como los gastos hospitalarios, lo cual es causa de que en este país

continúen muriendo cerca de cinco mil personas al año», detalló la informante.

López Quintana dijo que es importante recordar que para una persona con VIH, es

necesario llevar un adecuado seguimiento médico, que incluye la realización de exámenes

de laboratorio, los cuales se han dejado de realizar so pretexto de la actual pandemia de

COVID-19; además de la disponibilidad del tratamiento antirretroviral, el cual representa

nuestra única forma de mantenernos con vida, el abandonar tan siquiera un día este

tratamiento puede acarrear repercusiones graves para nuestra salud, incluso la muerte.

La luchadora social consideró además que no es suficiente que se comprometan a utilizar

ese dinero para “fortalecer acciones en materia de salud” como viene en la propuesta de

iniciativa, pues la merma del Fondo pone en riesgo la cobertura progresiva de nuevas

enfermedades, la atención integral y sostenible a largo plazo de las personas con

enfermedades catastróficas y con ello, su vida.

«Estamos conscientes de la limitación de recursos en salud, por ello, es necesario encontrar

nuevas vías de financiamiento. Sabemos que hay impuestos especiales para contrarrestar el

daño que un producto o servicio causa a la salud ¿por qué no explorar esa vía y usar un

porcentaje mayor de ese dinero recaudado para este propósito?; Se han presumido con

justificación, los cobros de adeudos de impuestos de empresas que no pagaban ¿por qué no

destinarlos a salud?», dijo Ana Karen López.

Hizo ver que sin los recursos suficientes del Fondo de Salud para el Bienestar se dejaría en

desamparo e incertidumbre a las personas que requieran de este tipo de atención médica.

A la vez, la entrevistada advirtió: «Que quede claro, las organizaciones de la Sociedad Civil

no vamos a permitir que esto suceda y tomaremos las acciones necesarias para evitar este

atraco que afecta especialmente a las personas que juraron servir y protege por lo que

Tamaulipas Diversidad Vihda Trans A.C. y Tendremos Alas A.C. se sumarán a las

acciones nacionales y estatales para exigir se establezcan los mecanismos legales

necesarios para garantizar la atención integral en salud libre de estigma y discriminación de

quienes vivimos con VIH y estaremos atentos y dando puntual seguimiento», finalizó.