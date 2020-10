ESTADOS UNIDOS.- Lunes 26 de Octubre del 2020 La actriz estadounidense, Scarlett Johansson, protagonizará y será productora de la serie «La novia de Frankenstein» de Apple TV.

Johansson dará vida al personaje de «Bride» y hasta el momento la actriz es la única del reparto que se ha dado a conocer. «Bride» es un proyecto del acuerdo entre Apple y A24 que también incluyen «On The Rocks» de Sofía Coppola, y «The Sky Is Everywhere, con Cherry Jones.

«Bride» será dirigida por el chileno Sebastián Lelio y la historia será escrita por Rebecca Angelo y Lauren Schuker.

Scarlett Johansson aseguró estar nerviosa por debutar en televisión y se comprometió a dar lo mejor para sacar adelante el proyecto.