Cd. De México, 08 de Octubre del 2020.- Pues más allá del repaso y las tareas hay un factor que es indispensable: dormir bien. Está demostrado que el descanso es clave en el buen rendimiento escolar.

Si tienes hijos en edad escolar, revisa la hora en que se van a la cama porque quizá esa es la razón por la que no sacan buenas calificaciones en el colegio.

Y es que son varios estudios los que concluyen que entre más horas de sueño tengan los estudiantes, mejor serán sus capacidades cognitivas su rendimiento escolar.

El estudio más contundente que aborda la relación entre dormir y las buenas calificaciones es el realizado por la Universidad de California en Los Ángeles. De acuerdo con lo que dicen los expertos, sacrificar tiempo para dormir en el día a día antes de un examen no trae los mejores resultados. Incluso si el desvelo es por estudiar. El descanso es pieza fundamental para que el cerebro absorba el conocimiento.

Otro estudio, pero ahora de la Universidad de Brigham Young, concluyó que el sueño afecta el rendimiento, e incluso brindan recomendaciones de sueño: al menos siete horas para dormir si se quieren buenos resultados.

Si se estudia días antes y la noche anterior simplemente se duerma. “Cuando descansas el cerebro procesa mejor la información. Una noche sin dormir reduce la capacidad de asimilar conocimientos hasta en un 40%. Las regiones cerebrales que se encargan del almacenaje de la información simplemente no funcionan de la forma correcta durante la falta de sueño”.

¿Qué pasa si los niños no duermen bien?

Cuando un niño no duerme bien se provoca un rendimiento bajo en sus actividades cotidianas. Baja la concentración, la mente divaga y no pone atención a los cursos o las clases se recibe.

Pero no solo eso. Los niños que no duermen tienden a enfermarse más y tardan un mayor tiempo en recuperarse; pueden presentar un crecimiento lento e incluso deterioro en el aprendizaje.

Si bien el cerebro es capaz de trabajar para mantener la integridad de nuestras funciones, no dormir de manera adecuada nos mantiene por debajo de nuestro funcionamiento ideal y esta falta de sueño no se compensa, es decir el sueño perdido nunca se recupera.

Aunque el sueño es un proceso natural, es fundamental marcar pautas para que el cerebro del niño, y también de los adultos, se mantenga lo más sano posible. Por ejemplo:

-Mantener horarios de sueño regulares con una rutina que establezca un horario límite para ir adecuada.

-Disponer de espacios adecuados y oscuros para el descanso

-Cuidar la alimentación

-Evitar dispositivos electrónicos antes de acostarse

-Promover las horas adecuadas de sueño de acuerdo a su edad.

-Tratar de dormir como mínimo 7 horas. Lo ideal son 8 horas los adolescentes y 10 los niños.

-Evitar tomar bebidas energéticas o con cafeína antes de ir a la cama.

-No estudiar en las últimas horas de la noche, lo mejor es ir a la cama lo más relajados posible.

-Tratar de tener colchón y almohada adecuada para un sueño reparador y sin interrupciones.

-Estudiar días antes de la prueba, no la noche anterior.