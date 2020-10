México, 04 de Octubre 2020. Ricky Martin formará parte del grupo de actores que participarán en la película musical navideña Jingle Jangle: A Christmas Journey, una producción de Netflix. El artista puertorriqueño interpretará al villano Don Juan Diego en la nueva producción de la plataforma de streaming, que se espera su estreno para finales de este año

«Es un honor formar parte de esta increíble producción«, señaló el artista puertorriqueño para confirmar su participación en el proyecto, tal y como se refleja este sábado en su cuenta de la red social de Twitter.

El artista participará en la producción junto a los actores Keegan-Michael Key, Phylicia Rashad, Anika Noni Rose, Forest Whitaker y Madalen Mills.

La película está escrita y dirigida por David E. Talbert y cuenta con canciones originales de John Legend, Philip Lawrence, Davy Nathan y el tema «This Day», interpretadas por Usher y Kiana Ledé.

