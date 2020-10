En el esfuerzo conjunto por la reactivación económica y el seguimiento a las medidas sanitarias para contener la pandemia de COVID-19, el Ayuntamiento sigue con firmeza su pauta, afirmó la Presidente Municipal de Reynosa, Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, al asegurar que la inversión de más de 5 Mil Millones de Pesos con el plan de obras más grande en la historia, y la canalización sin precedentes de 140 Millones de Pesos en becas, reflejan las intención de apuntalar la economía, y al mismo tiempo fortalecer el futuro de los jóvenes.

Ello ocurrió durante un encuentro de la Alcaldesa MAKI ORTIZ con Ejecutivos de la planta LG Electronics Reynosa, encabezados por sus Vicepresidentes JAECHUL BAE y ALDEN KIM, ante quienes expuso que el Municipio colabora a la ocupación laboral ofreciendo en la Bolsa de Trabajo de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Empleo, las vacantes que reportan los tres sectores económicos, industrial, comercial y de servicios, para abatir los déficits de personal.

El Secretario de Desarrollo Económico, Ing. LEONEL CANTÚ ROBLES mencionó que en ese sentido el Municipio busca coadyuvar con la industria manufacturera de exportación con acciones que la beneficien, porque es un sector que mejora la economía. Por parte de LG también participaron en la reunión, el Director Administrativo, SERGIO RAMÍREZ y ALFREDO AMARO, Director de Operaciones.

La comitiva del Ayuntamiento, en la que participó el Regidor JOSÉ ALFONSO PEÑA RODRÍGUEZ, realizó un recorrido por las instalaciones de la maquiladora, industria que se fijó la meta de producción de 5.2 millones de televisores en este 2020, donde colabora la mano de obra altamente calificada de los reynosenses.

Reconoció también la Alcaldesa MAKI ORTIZ, que la industria que es generadora de trabajo para la gente de esta ciudad y con ello también genera paz. La empresa LG Electronics, dedicada a la fabricación y ensamble de radios, tv y reproductores de sonido se estableció en esta ciudad en 1974 con el nombre de Zenith, para en el año 2000 cambiar su nombre a Línea Goldstar, LG.

El panel del encuentro también incluyó por LG a GERARDO MACIEL, WALTER RICO, e IRIS KIM, Directores de R. H., Comercio Exterior y Planeación Financiera, respectivamente y por el Ayuntamiento el Dir. de Desarrollo Industrial, Ing. JOSÉ DAVID LÓPEZ SALAZAR, la Coordinadora de la Comisión de Fomento Económico y Comercio Exterior del Cabildo, las integrantes de la Comisión BLANCA L. GUTIÉRREZ GARZA y ELSA C. RIVERA ÁLVAREZ.

SESIONA COPLADEM REYNOSA

Por cierto, el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal llevó a cabo su Primera Sesión Ordinaria de la Asamblea Plenaria del Ejercicio Fiscal 2020, el jueves 15 de octubre por medio de la plataforma virtual Zoom, dando la bienvenida a los integrantes del organismo civil la Alcaldesa de Reynosa, Dra. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ.

En la Sesión Ordinaria de la Asamblea Plenaria del COPLADEM, participaron: el Coordinador del Comité, Lic. LEONEL YVÁN CANTÚ CASTILLO; el Presidente del Patronato del DIF-Reynosa, Lic. CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ; la Lic. IRLANDA ANAID GARZA AGRAZ, Directora de Normalización Interinstitucional de SEBIEN, en representación del titular de la Secretaría de SEBIEN; 22 representantes de la sociedad civil y 18 funcionarios públicos.

En la Sesión fueron aprobadas dos propuestas:

-Modificaciones al Programa Anual de Obra del FISM-DF por un monto de 1 Millón 714 Mil 101.83 Pesos, como gasto correspondiente a 178 lámparas.

-Transferencia de recursos a la Secretaría de Bienestar Social del Gobierno del Estado de Tamaulipas, dentro de la partida correspondiente a Gastos Indirectos, para la contratación de Agentes de Bienestar Micro Regional, de acuerdo con los Lineamientos Generales de Operación del Fondo FISM-DF, cuyo monto corresponde a 1 Millón 495 Mil 915.65 Pesos.

Fue presentado el Informe sobre el pago del 1 al Millar del FISM-DF al Órgano Fiscalizador del Estado de acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tamaulipas, por 94 Mil, 495.75 Pesos.

Como miembros del COPLADEM, también participaron: la Secretaria de Finanzas y Tesorería, ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE; HUGO RAMÍREZ TREVIÑO, Secretario Técnico del Ayuntamiento; MA. DEL ROSARIO LIRA MORENO en representación de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio y los Secretarios EDUARDO LÓPEZ ARIAS, LEONEL CANTÚ ROBLES, JOSÉ LUIS MÁRQUEZ SÁNCHEZ y el Contralor, ALEXANDRO DE LA GARZA VIELMA.

Entre otros, también participaron la Síndico Segundo, ZITA DEL CARMEN GUADARRAMA ALEMÁN y los Regidores JOSÉ ALFONSO PEÑA RODRÍGUEZ y ELIACIB ADIEL LEIJA GARZA; la Arq. GRISELDA ELIZONDO GARCÍA, Directora Gral. del Instituto Municipal de Planeación; JORGE F. ROMÁN RUELAS, por el Instituto Municipal de Transparencia; MARTÍN MORGA MARTÍNEZ, por la COMAPA; Rogelio Álvarez, de la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas y como invitado, JOSÉ INÉS SERNA, representante de AMIC.

LA REACTIVACIÓN, A 31 MUNICIPIOS

Por cierto, el plan de reactivación económica ante la emergencia sanitaria causada por el virus SARS-COv2, permitirá la apertura gradual y responsable de actividades, para hacer frente a la nueva realidad con convivencia segura.

El acuerdo, publicado este jueves en la edición vespertina Número 125 del Periódico Oficial del Estado y tiene vigencia del 15 al 31 de octubre, establece que Altamira, El Mante, Madero, Matamoros, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Tampico, Valle Hermoso y Victoria, permanecen en la fase II.

Mientras que Abasolo, Aldama, Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, Camargo, Casas, Cruillas, Gómez Farías, González, Güemez, Guerrero, Díaz Ordáz, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Llera, Mainero, Méndez, Mier, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, Palmillas, San Carlos, San Nicolás, Soto la Marina, Tula, Villagrán y Xicoténcatl avanzan a la fase III.

En los municipios que avanzan de fase, se contempla la apertura de establecimientos en la categoría de guarderías que podrán operar en horario de lunes a sábado hasta las 20:00 horas, a un 25% de su capacidad, debiendo comprobar el proceso de desinfección semanal.

RIVAS APRUEBA CAMBIO EN SUBCOLECTORES

En Nuevo Laredo, por cierto, por ser obras necesarias en materia de drenaje sanitario, el presidente municipal ENRIQUE RIVAS, síndicos y regidores aprobaron la modificación de metas en tres rehabilitaciones de subcolectores y la inclusión de dos más para mejorar el servicio a la ciudadanía.

El alcalde mencionó que es un acuerdo importante debido a la problemática que se tiene con la red de drenaje en varios sectores de la ciudad.

“En tres puntos modificamos metas y agregamos nuevas para realizar la rehabilitación de drenaje en dos áreas de la ciudad, una de ellas en la colonia Alianza para la Producción, con una inversión de 12 millones 268 mil 524 pesos y la otra en la colonia Viveros, Zaragoza y San José”, indicó.

El punto de acuerdo lo presentó el regidor y presidente de la Comisión de Obra Pública, JESÚS VALDEZ ZERMEÑO, en la Septuagésima Sesión Ordinaria Privada de Cabildo celebrada este viernes.

“Se pretende aprobar la modificación de metas de un conjunto de obras autorizadas por este Ayuntamiento en el Plan de Obra Pública 2020, así como la creación de dos nuevas”, expresó.

Enunció que en la rehabilitación del subcolector sanitario Anáhuac (parte alta), se eliminó un tramo de colector por Calzada de los Héroes Lado Sur, en virtud de no existir beneficiarios y diferencias en el tipo de excavaciones.

Del subcolector La Joya, entre Río Loira y Prestigio, se incrementó la meta de mil 741.86 metros lineales con inversión de 13 millones 85 mil 599 pesos. Mientras que en la tercera etapa (tercera fase) del subcolector Anáhuac se redujeron las metas de metros lineales, para incrementar la construcción de una atarjea.

RIGO RAMOS: SU COMPROMISO, “EL MODELO DE LA 4T”

“Me comprometo a seguir trabajando por el éxito total del modelo de país, que representa la Cuarta Transformación, y me comprometo… a estar cerca de ustedes, haciendo una gestión social igual de intensa y entregada, como la realizada hasta el día de hoy. Les ofrezco mi tiempo… mi esfuerzo… y mi entera disposición para escuchar sus demandas…”

Así lo afirmó el diputado local RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ, al presentar ante miles de reynosense su Primer Informe Legislativo y de Gestión a través de la plataforma Live de Facebook.

El integrante de la LXIV legislatura del Congreso del Estado, anticipó, “Seguiré siendo una voz discordante… seguiré siendo su voz… la voz de Reynosa; Unidos, vamos por más para Reynosa… vamos por más para Tamaulipas…”

Previo a ello RIGO RAMOS, hizo un pormenorizado recuento de las actividades realizadas en favor de los cinco distritos que incluyen al municipio de Reynosa donde centró una histórica e intensa tarea que incluyó recorridos a más de 300 colonias en 12 meses, es decir unas 25 colonias por semana, en las que llevó en todos los casos diversos beneficios sociales.

Resumió que en estos barrios visitados la gente está, literalmente, abandonada a su suerte.

Con la aportación total de mi sueldo como diputado y con recursos propios, he podido apoyar a poco más de 38 mil familias; entregamos 17 mil despensas, con una canasta básica para un promedio de diez días; distribuimos un millón 300 mil litros de agua potable. Y adquirimos un equipo de fumigación de última generación, que pusimos a disposición de las comunidades, atendiendo las solicitudes de fumigaciones gratuitas.

Asimismo enumero que hasta hoy se han entregado más de 23 mil platillos de comida caliente; trescientos mil litros de productos de limpieza, para prevenir contagios, al facilitar las condiciones de higiene en los hogares.

De igual forma entregó gas butano a 15 mil personas.

“Durante esta contingencia, pusimos en operación un Centro de Acopio para Familias Vulnerables y pusimos a su disposición un nuevo dispensario médico”

La voz de Reynosa, tu voz en el Congreso, también hizo una relatoría de las 28 iniciativas presentadas, denunciando que la mayoría panista solo le ha aprobado dos, aún y cuando la mayoría son legislaciones que parten de un tronco común, el federal, que concluirían con un mayor bienestar para las familias tamaulipecas, que votaron en el 2018 por el gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, y bajo los criterios de la Cuarta Transformación de México.

ZERTUCHE DA A CONOCER REFORMAS A LA LEY DE SEDENA

En otro orden de ideas, la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, aprobó diversos dictámenes en materia de educación militar, servicio militar, armas de fuego y explosivos, según dio a conocer el legislador tamaulipeco ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, en su calidad de Secretario de esa Comisión.

Las reformas, dijo, son a las leyes de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanas; del Servicio Militar Nacional y a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que es imprescindible dar reconocimiento legal a la existencia del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacional, así como a los que imparten estudios a nivel de doctorado.

Con esto, añadió, se dará certeza y validez a los estudios del personal militar y civil.

Asimismo, consideraron que la Secretaría de la Defensa Nacional es la que debe llevar el registro y control de todas las armas del país, dejando sin esa facultad a la Secretaría de Gobernación.

Los objetivos, explicó el Diputado federal ZERTUCHE ZUANI, son reconocer los estudios y su validez, de los Institutos de educación militar y que la Secretaría de la Defensa Nacional esté a cargo de la administración de las armas de fuego y explosivos.

EDGAR MELHEM… PROFETA EN SU TIERRA

Vuelvo a la “polaca” para compartirle que el presidente del CDE del PRI, EDGAR MELHEM SALINAS, revisará este día en su tierra natal, Río Bravo, el pulso del priismo local, a efecto de ir perfilando una de las más aguerridas campañas políticas por la recuperación del Ayuntamiento, pues por primera vez Morena irá con todo para ganar la presidencia municipal.

El PAN no le quita el sueño a los priistas, habida cuenta de que se tiene la clara percepción de que la cúpula albiazul se propone imponer en la candidatura a la diputada ROXANA GÓMEZ PÉREZ, quien aparte de los múltiples problemas que tiene en la ciudad con un influyente grupo de jóvenes constructores, es percibida como una advenediza, que pretende engañar a los riobravenses con la careta de filántropa, cuando todos los eventos “altruistas” que realiza están encaminados a obtener la presidencia municipal.

Pero bueno, EDGAR aterrizará hoy en Río Bravo la retórica institucional que se propone recuperar los espacios perdidos, en base a un acercamiento con la base militante.

EDGAR estuvo ayer viernes en Valle Hermoso, y hoy sábado dialogará con el priismo de su cuna política.

Ya le había comentado en nuestra entrega de ayer, que por Río Bravo, el PRI recuperará el Ayuntamiento con ALFREDO CANTÚ CUÉLLAR, mientras que en Valle Hermoso se visualiza como potencial candidata a la Alcaldía ROSY PECINA, pero también se menciona a JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CASTRELLÓN.

¡Ah!, de Camargo nos reportan que el potencial candidato del PRI a la alcaldía es el abogado HÉCTOR CHAPA, mientras que por el PAN “repetirá” las ex alcaldesa MELY ROCHA, quien cuenta con el influyente respaldo del ex alcalde JOSÉ “Pepe” CORREA GUERRERO, amén de la familia IBARRA, descendientes del carismático ex alcalde JUANN JOSÉ IBARRA TAMEZ, con quien este espacio cultivó una estrecha amistad.

DIPUTADA ADRIANA; COMISIÓN DE LA SHCP

Lo que nos recuerda que la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la cual forma parte la Diputada Federal ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ, se reunió de manera virtual con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), SANTIAGO NIETO CASTILLO, y el titular en funciones de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), LUIS ALBERTO PLASCENCIA ALARCÓN.

La Diputada Federal ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ planteó a NIETO CASTILLO que en el país se nota un cambio en la política hacendaria, ya que se refleja el esfuerzo para mantener el equilibrio entre los ingresos y el gasto.

Asimismo, pidió saber por qué en las reformas fiscales se incorporan dos supuestos en el Código Fiscal, a fin de que la autoridad deje sin efecto los sellos fiscales.

Ante el cuestionamiento, SANTIAGO NIETO recalcó que hay que entender que la UIF disemina información a partir de denuncias, y ese es el ámbito de actuación, por lo que en la medida que exista antecedentes o indicios de una actividad ilícita la Unidad actuará.

Sobre la cancelación de sellos digitales, dijo que se trabaja en un procedimiento para que antes de la cancelación se bloqueen las cuentas y evitar que en el trayecto se retire dinero de ellas.

Entre las propuestas de mejora normativa, agregó, está el proyecto de reforma al Código Penal Federal a fin de imponer penas a las personas jurídicas, cuando cometan el delito de financiamiento al terrorismo. La Ley de Instituciones de Crédito para respetar la garantía de seguridad jurídica y audiencia con la emisión de la medida cautelar, consistente en la inclusión de personas en la lista de personas bloqueadas.

Por hoy es todo.