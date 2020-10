Nuevo Laredo, Tamaulipas, 6 de Oct. de 2020.- En reunión de la Comisión de Transporte, en la que arrancó de manera oficial el Plan Maestro de Movilidad Urbana Sustentable, el alcalde Enrique Riva Cuéllar aseguró que en el Cabildo hay voluntad para que el próximo Presupuesto de Egresos incluya recursos con los que se pueda llevar a cabo, la modernización del transporte público de Nuevo Laredo.

“Me quedan 365 de alcalde, tengo que sacar esto y los regidores también, estoy convencido de que queremos hacer algo de provecho, positivo. La verdad de las cosas es que una queja constante es el transporte público; entonces hay oportunidad de hacerlo, vamos a llevar a cabo el tema del estudio, en sus dos fases”, dijo el presidente municipal.

Confió en que ahora que se presenten al Cabildo las propuestas del paquete económico, las leyes de Ingreso y sobre todo el Presupuesto de Egresos 2021, “sigamos manteniendo el renglón de movilidad, tener la autorización para destinarle recursos al transporte público y a la movilidad de la ciudad”.

El munícipe destacó también el compromiso de los concesionarios con la modernización del transporte, con el propósito de ofrecer un mejor servicio a los usuarios.

“Queremos grandes proyectos, muchos puentes, más infraestructura, pero también no podemos avanzar si no tenemos un transporte público de mejor calidad. Tenemos la voluntad de los concesionarios, lo he platicado con ellos, me ha acompañado el regidor Eduardo Lozano Guajardo, el ingeniero Jesús Gallardo, el delegado del Transporte, Víctor Galindo”, agregó Rivas Cuéllar.

Subrayó que en este tema, la postura del Gobierno Municipal siempre ha sido ofrecer su apoyo al sector del transporte público.

“Porque yo quiero que metas mejores unidades, pero el concesionario me dice, ‘quiero que metas mejores calles’; porque traigo otro problema con los drenajes, una complejidad por todos lados y el transportista dice ‘también quiero mejores usuarios porque los que tengo les encanta dejar sus marcas (ralloteo), su vandalismo’, además del tema de la seguridad”, añadió.

Enrique Rivas reiteró que empieza la cuenta regresiva final de esta administración, “así que hay que ponernos las pilas, más todavía para sacar proyectos tan importantes como el tema del transporte público”.

Por su parte el regidor y Presidente de la Comisión de Transporte del Cabildo, Eduardo Lozano, recordó que desde varias administraciones pasadas se buscó echar a andar este proyecto y ahora es uno de los principales objetivos a alcanzar.

“Reconozco a nuestro presidente Enrique Rivas Cuéllar, ese espíritu de tenacidad y perseverancia sin el cual este proyecto no se hubiera concretado. Es algo trascendental en lo que esta administración sí vamos a dejar huella”, enfatizó el edil.

El Plan Maestro de Movilidad Urbana Sustentable para Nuevo Laredo iniciará con la elaboración de un estudio general.

“Tan amplio que no nada más nos arroje un diagnóstico del estado que guarda el transporte público en la ciudad, sino que también contempla las soluciones a los problemas que presenta, así como las opciones y herramientas para emigrar de un sistema de rutas obsoleto e ineficiente a uno moderno y sustentable, en el cual los usuarios tengan la confianza de que van a contar con un servicio de calidad y eficiente”, concluyó Lozano.