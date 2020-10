Una cosa es que, los del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, PMRN, le traigan muchas ganas al Congreso de Tamaulipas y a la presidencia municipal de Victoria y otra muy diferente que puedan acceder a ellos a través de las urnas, porque su trabajo en las bases no les alcanzaría para obtener la mayoría en la Legislatura ni tampoco la alcaldía, pese a que, quienes de forma eventual pudieran estar cerca del triunfo sean personas que no profesan la misma ideología que los creadores del partido que despacha en el Palacio Nacional.

Tanto el PAN como el PRI, Movimiento Ciudadano, el Partido Verde Ecologista de México y hasta el PRD tienen mejor estructura sociopolítica que el PMRN, situación que justificaría, en asunto de representatividad mejor a los tamaulipecos, porque éste último se mantiene en escena debido al voto que los ciudadanos dan al creador de esa alternativa política, nacida de una diferencia que se supone ideológico-política, pero, en realidad es de pesos y centavos.

Dicho en otras palabras, con los votos que obtenía el creador del PMRN, don Andrés López Obrador, quien ahora despacha como presidente de la República, ya no quiso que con los votos por él obtenidos en las urnas, los partidos que le postulaban tenían dinero a manos llenas provenientes de las prerrogativas establecidas en la Ley Electoral como estrategia para que no haya dinero sucio en la política.

Obvio, los más perjudicados fueron el PRD y el Partido del Trabajo, porque llegar Regeneración Nacional, las cuentas bancarias de los izquierdistas dejaron de ser abultadas y tuvieron que ponerse a trabajar de nuevo sin recursos, cosa que no fue igual, porque se habían acostumbrado al financiamiento público.

Algunos creen que esta es la razón por la cual ahora desde Palacio Nacional, el político tabasqueño aborrece el financiamiento público para la democracia y quienes que los partidos políticos se queden sin ese tipo de apoyo para su actividad.

El debate sigue y la realidad es que, el esquema actual es el que funciona mejor para México, sin embargo, hay quienes creen que los meses están contados porque persiste la idea de que los partidos políticos no deben tener acceso a recursos públicos y como ya los tienen para las elecciones del año que viene, en cuánto el INE los entregó, fueron conminados a regresar una buena parte de las prerrogativas, las cuales se destinarían a comprar vacunas o medicamentos para el COVID-19.

Desde luego, el asunto no es por ahí, porque los partidos con el respaldo de las autoridades electorales tienen que dedicar tiempo, recursos y un plan bien definido para construir y mantener su estructura como organizaciones sociales, con la finalidad de hacer un mejor papel en las urnas, cosa que, no logra el Partido Regeneración a pesar de contar con mucho dinero de las prerrogativas y es sobre esa base, los comentarios existentes en el sentido de que, no podrán lograr ni la mayoría del Congreso del Estado ni la presidencia municipal de Ciudad Victoria.

Además, los dirigentes nacionales que ha tenido el PMRN después de que lo manejó Don Andrés López Obrador, jamás han hecho nada para reforzar la estructura, entre otras cosas porque piensan que la figura del tabasqueño será suficiente para ganar elecciones sin su participación como candidato, pensamiento inexacto y de gran riesgo para el futuro del partido del gobierno.

Si del comité nacional de Regeneración comprometieron a los medio encargados de la dirigencia estatal de que deben poner alta la mira, es decir, ganar el Congreso del Estado y la capital, en los hechos queda solo a nivel de sueño para el comité que funciona en la Ciudad de México y como preocupación para el comité estatal.

Los otros.

Hubo dos incorporaciones de personal en el Ayuntamiento de Victoria y ninguna tiene que ver con la Secretaría, la Tesorería o la Dirección de Servicios Pública, más bien se trata de área que bien podrían considerarse de staff de la alcaldesa María del Pilar Gómez Leal.

Trabaja ahora como secretaria Técnica María Eugenia Prieto, que sustituye a Ludivina Vázquez Ruíz y quien dicen llega a un área virgen porque no lograron ingresar proyecto alguno a la Federación y tampoco se sabe de alguno que fuese significativo con recursos estatales o municipales, ni siquiera logró consolidar la zumba como programa que, de haberse desarrollado con un esquema técnico representara el mejor avance para combatir el sedentarismo que tiene a la población con sobre peso y obesidad.

El otro nombramiento debe entenderse como lógico, dado que se trata el nuevo responsable de la comunicación social, Eric Valdez, quien se queda con la oficina en la que despachaba Gloria Montalvo, área que llamó mucho la atención de la presidenta municipal durante el primer recorrido que llevó a cabo, porque se le hizo que había mucho personal lo que contrastaba con la falta de información oficial sobre el desempeño de las anteriores autoridades del municipio.

Desde luego, se mantiene la advertencia de la alcaldesa Gómez Leal, en el sentido de que, quienes no trabaje o no hagan aquello que les corresponde, se irán del Ayuntamiento.

Por su lado, la Directora de Análisis y Evaluación del Municipio, Teresa Aguilar Gutiérrez, quien fue designada en ese cargo unos días antes de la solicitud de licencia del alcalde Xicoténcatl González Uresti, dio a conocer que no encontró un programa de operación, relación de las acciones realizadas, ni archivos de los programas, de manera que, tuvo que comenzar de cero, es decir, peor que si el Gobierno municipal apenas comenzara.

Esto es demasiado extraño, porque quien estuvo por dos años en la Dirección de Análisis y Evaluación no fue cualquier persona, era un profesional Doctorado y con grandes conocimiento de administración pública y de política, Felipe San Martín González, quien durante la campaña política de González Uresti fue uno los principales colaboradores y artífice del triunfo electoral del 2018.

Sí existe la versión en el sentido de que el secretario General de Gobierno, César Verástegui Ostos, podría dejar el cargo para ser. Candidato a Diputado Federal del PAN y el camino es el plurinominal, de tal forma que ya en la próxima Legislatura busque ampliar las perspectivas para que llegue al Senado de la República en el 2024, sin dejar de lado que, la Diputación Federal le colocaría en mejor posición para buscar la candidatura del PAN a la gubernatura de la entidad.

Dos opciones muy atractivas con las cuales, los colaboradores cercanos del secretario General de Gobierno, se dan por bien servidos en el terreno político electoral dentro del PAN.