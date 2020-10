México, 03 de Octubre 2020. Le es fiel a la manada. El Wolverhampton sorprendió con el anuncio de la renovación, por cuatro años, del delantero mexicano Raúl Jiménez. El Lobo Alfa se dijo agradecido con su técnico y con el club por la confianza recibida.

«Es muy especial para mí porque desde el primer momento me cobijaron, me dieron esa confianza que yo siempre había buscado en un equipo en Europa. Hoy que la tengo no pienso soltarla, quiero seguir trabajando fuerte, haciendo cosas importantes por este club para seguir estando en los primeros planos».

A través de su pagina web, los Wolves reconocieron el aporte ofensivo que Raúl Jiménez les ha dado en sus dos años con el club en los que ha anotado 46 goles en 103 oportunidades y en los que culminó como el máximo anotador del club, algo que Jiménez atribuye a la confianza y a la felicidad que siente al pertenecer al Wolverhampton.

«Estoy encantado de estar aquí. Desde pequeño, solo quería jugar y disfrutarlo.(Aquí) Me dan toda la confianza y la oportunidad de ser un chico importante en la delantera y eso es lo que buscaba cuando llegué a Europa».

Very happy to announce my new four-year deal at @wolves the best is about to come #Raul2024 🔶⚽️🐺✍🏽😎 pic.twitter.com/YwhePoKoNB — Raúl Jiménez (@Raul_Jimenez9) October 3, 2020

De la misma manera, en charla con el legendario goleador de los Wolves, Steve Bull, Raúl Jiménez contestó varias preguntas relacionadas con su paso por el equipo

Wolves, un equipo especial: «Las dos últimas temporadas hemos tenido muy buenas actuaciones, así que sabía que este club tiene algo especial y yo soy parte de una gran familia. Todos aquí estamos juntos. Como decimos, somos una manada, todos trabajamos juntos para nuestras mismas tareas y eso es lo que nos hace especiales».

Cada uno da lo mejor: «Creo que los Wolves están sacando lo mejor de mí. Yo les estoy dando a los Wolves mi mejor fútbol y ellos también me están dando lo mejor».

Wolverhampton, su casa: «Estamos felices aquí. Ahora con el bebé hay días buenos y otros no tanto, pero estamos en casa. Nos gusta estar aquí porque es tranquilo, la gente es muy cálida e incluso cuando vamos a pasear con los perros, a veces la gente me reconoce y me saluda. Puedes estar afuera como si fueras uno de ellos. No se puede hacer eso en la Ciudad de México, ni en Portugal, así que estoy muy feliz aquí».