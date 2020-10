Cd. Victoria, Tamaulipas (2 de octubre de 2020).- La Escuela Preparatoria No. 3 de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en coordinación con la Casa de la Cultura Jurídica (CJJ) en Ciudad Victoria, realizó la conferencia virtual “Quiero ser abogado, pero no me gustan las matemáticas”, con el objetivo de contribuir en la orientación vocacional de los estudiantes.

El tema impartido en la Plataforma Microsoft Teams a estudiantes del 5º semestre de bachillerato universitario, se desarrolló dentro de la serie de conferencias en línea denominada “Nuestro escenario virtual” organizada con motivo del VII Aniversario de la fundación de la Preparatoria 3 de la UAT en esta capital.

En este marco, la coordinadora de eventos de la Casa de Cultura Jurídica en esta capital, Lic. Cynthia Zamudio, agradeció la invitación a colaborar en las actividades académicas del plantel universitario.

Destacó que esta es la primera vez que una Casa de la Cultura Jurídica en el país participa en un evento en la modalidad virtual con una institución académica a nivel local.

“A raíz de esto, han sido convocadas todas las Casas de Cultura Jurídica en el país a animarse y realizar este tipo de eventos en apoyo de la cultura del derecho y la difusión de la cultura jurisdiccional y acceso de justicia” agregó.

Por su parte la Directora de la Escuela Preparatoria 3, Mtra. Maribel Soberón Garcia, destacó el interés permanente del Rector José Andrés Suárez Fernández por fortalecer la vinculación de la Universidad con las instituciones y organismos públicos.

En este sentido, añadió que se trabaja en diversas actividades académicas con la Casa de Cultura Jurídica de Ciudad Victoria, (organismo dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación).

Cabe destacar que la conferencia: “Quiero ser abogado, pero no me gustan las matemáticas”, fue impartida por la Lic. Reyna Karina Torres Barrientos para concientizar a los alumnos de 5° semestre sobre la elección de carrera.

“El objetivo es invitarlos a la reflexión respecto a la carrera que quieran tomar el día de mañana con la intención de educar con valor, llevarlos a otras áreas del conocimiento para su crecimiento y contribuir a una mejor sociedad”, puntualizó la expositora.