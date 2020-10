CIUDAD DE MEXICO, 15 de Oct. de 2020.- La iniciativa para crear el Registro Nacional de Agresores Sexuales y el Registro de Deudores Alimenticios, la Ley Quemón, fue presentada, de manera formal, en la Cámara de Diputados, con la presencia de Paloma Sánchez, Presidenta del Movimiento PRI.mx, en representación del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en donde nació esta propuesta, que se desarrolló de manera conjunta con el Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI).

En conferencia de prensa, Paloma Sánchez y las diputadas Erika Martínez, Mariana Rodríguez, Laura Barrera y Norma Guel, enfatizaron que el PRI está acostumbrado a dar soluciones, por lo que se impulsa esta iniciativa que pretende dotar al Estado mexicano de un instrumento fundamental que permita defender de mejor manera a las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Indicaron que 4 de cada 10 mujeres mayores de 18 años, fueron víctimas de actos como acoso, hostigamiento, abuso sexual y violación en 2019. Asimismo, advirtieron que 13 millones de mujeres han experimentado violencia económica y patrimonial y el 67% de las madres solteras no reciben su pensión alimentaria.

Explicaron que el Registro Nacional de Agresores Sexuales plantea el registro de la persona, una vez juzgada y condenada por cualquier modalidad de agresión sexual, a partir del principio del Interés Superior de las Niñas, Niños y Adolescentes, y así tener un instrumento de identificación.

Advirtieron que, de acuerdo con datos de la OMS, México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil, en el ámbito mundial, con 5.4 millones de casos al año. Además, dijeron, la reincidencia se estima en un 70%; por lo cual este registro de agresores sexuales es necesario, para evitar la impunidad.

Al referirse al Registro Nacional de Deudores Alimenticios, expusieron que con este instrumento se busca representar a 7 de cada diez mujeres que no reciben una pensión alimenticia en México.

Cynthia López Castro, también Secretaria General del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), subrayó que el CEN y el GPPRI, se dieron a la tarea de diseñar una iniciativa integral para crear este registro facultando al Sistema Nacional DIF a gestionar la información a través de las sentencias emitidas por las autoridades, así como la celebración de convenios con sociedades de información crediticia.

“Hoy, podemos decir que estamos aquí más mujeres para alzar la voz y respaldar a aquellas mujeres que se manifiestan en las calles y a aquellas que están desde sus casas”, subrayaron las legisladoras.

Las legisladoras y representante del CENI, consideraron como un gran avance que la propuesta del PRI pueda ser aprobada “para que tengamos la oportunidad de denunciar, de protegernos, de que no vuelva a pasar y que no sea cobijado aquel agresor sexual o aquel que no cumpla con la responsabilidad en la crianza y educación de los hijos”.