Por allá en Nuevo Laredo, dónde se vieron por asuntos de protocolo, el Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca y el presidente de la República, Don Andrés López Obrador, mantuvieron sus verdades.

El mandatario estatal habló de los dos temas que ha mantenido sobre la mesa en los últimos meses, una mejor distribución del presupuesto que destina el Gobierno de la República para las entidades y los municipios y el asunto del agua, porque esa que debe liberarse en Chihuahua para que llegue a los Estados Unidos en función del Acuerdo de 1944 y que, de allí, cuenca abajo sirva para atender las necesidades de los Distritos de Riego del Norte de Tamaulipas.

Por su lado el titular del poder Ejecutivo Federal, reconoció que tiene diferencias que tiene con las autoridades de Tamaulipas, pero, dijo que antepondrá el interés de la población y hará equipo con el Gobierno de García Cabeza de Vaca y los alcaldes de los 43 municipios a fin de generar proyectos y apoyar el desarrollo de esta entidad.

A Nuevo Laredo, López Obrador llegó procedente de Coahuila entidad a la que acudió el viernes y sábado para entregar obras de la misma forma que lo hizo en la ciudad fronteriza que gobierna Enrique Riva Cuéllar, un hombre que llegó por el PAN a la alcaldía, pero, que proviene de familias de izquierda.

El presidente de la República estuvo atento al discurso del Gobernador de Tamaulipas, quien usó un lenguaje claro para hablar de las necesidades presupuestales y de agua requerida para la producción agrícola en los municipios de la frontera tamaulipeca y que, ante la falla en el suministro ocasionó baja en la producción y por tanto dificultades económicas en los agricultores.

De acuerdo con información de quienes estuvieron en el evento de entrega de acciones de mejoramiento urbano de Nuevo Laredo, realizadas con recursos de la Secretaría de Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, a cargo del arquitecto Román Guillermo Meyer Falcón, la tolerancia reinó en todo momento, para que no hubiese ni ganadores ni perdedores.

Sin embargo, el hecho de que el mismo presidente López Obrador reconociera las diferencias con el Gobierno de Tamaulipas y señalase que procurará tener buenas relaciones con los gobiernos municipales y el del estado, llevó a considerar la posibilidad de una verdadera mejora presupuestal y el cumplimiento en la entrega del agua.

Por su parte, el alcalde Rivas Cuéllar, dejó fluir las cosas para evitar roces hacia cualquier lado y como quien entrega las llaves de la ciudad a los visitantes en un acto de mero protocolo, regaló al presidente de México una camiseta el equipo de Béisbol Los Tecolotes de Nuevo Laredo y un cuadro con la fotografía de la Plaza Juárez de la ciudad.

En las tres ciudades de la frontera de Tamaulipas a las que fue ya el titular del poder Ejecutivo Federal acompañado por el secretario Meyer Falcón, se ha canalizado una inversión de más de mil 400 millones de pesos para obras de desarrollo urbano, parques, plazas, pavimentación de calles y viviendas, que son obras de bajo calado que pueden llevarse a cabo con recursos de esa dependencia, cuya presencia es Tamaulipas ni siquiera se alcanza a ver.

En el tema de los recursos, el gobernador García Cabeza de Vaca dijo estar de acuerdo en apoyar a las entidades del país que menos tienen, aunque subrayó que, para generar desarrollo en el norte del país, es necesario ser más competitivos, mejorar puertos, aduanas, carreteras y realizar proyectos hidrológicos en beneficio de las y los tamaulipecos.

El hecho de que Tamaulipas no sea una tierra donde la política izquierdista del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, no haya prendido y que, los resultados de la estrategia del Gobierno de México tampoco sean los esperados, no lo hace una entidad a la cual debe marginársele de los recursos federales y de que, las demandas de las autoridades y de la comunidad se escuchen, de ahí la importancia de un discurso siempre con una orientación a la exigencia basada en la realidad fiscal y presupuestal.

El subtema que trataron los responsables de los tres ordenes de gobierno que se reunieron en Nuevo Laredo, fue el del béisbol, deporte que apasiona al político tabasqueño y que, los reynosenses y nuevoladerenses viven con determinación porque sus equipos tienen gran respaldo social, más los Tecolotes de Nuevo Laredo que los Broncos de Reynosa, pero, hay buena pasión.

El diálogo de este subtema, llevó a analizar aquello que pasa con la serie mundial de béisbol que disputan los Dodgers de los Ángeles y los Rays de Tampa Bay, en la cual, el juego cuatro fue de final cardiaco, porque una mala jugada en la novena entrada propició que la serie se empatara a dos partidos por bando, cuándo el equipo de Los Ángeles en el que estuvieron el victorense Ismael, el Rocket, Valdez y el sonorense Fernando Valenzuela, debió de ganar ese cuarto partido.

El quito partido de la serie mundial que se disputa este domingo estaba hasta la cuarta entrada tres carreras a dos y los jugadores de Tampa Bay parecían decididos a superar a los Dodgers para obligarlos a ganar el sexto partido y que la serie se resuelva en el séptimo partido, como los grandes clásicos de otoño.

El presidente de la República comentó respecto al cuarto juego que se vivió tal intensidad que pareció suficiente en la serie mundial de este atípico año 2020, el de la pandemia de COVID-19 que tiene en un hilo a la sociedad, pero, también consideró que el béisbol siempre da más a sus seguidores, por eso la serie mundial de la pandemia podría vivirse con más intensidad entre los dos equipos que lograron llegar al final de la competencia.

Los otros.

Como se esperaba que sucediese, el secretario del Ayuntamiento de Victoria, José Luis Liceaga de León, anunció como ahora se estila que lo hagan los funcionarios, su renuncia al cargo mediante las redes sociales y en su lugar es designado el licenciado César Saavedra Terán, quien ya estuvo en esa posición y en otras áreas del Ayuntamiento de Victoria durante gobiernos recientes.

El renunciante desempeñó ese cargo desde el inicio de la administración que tuvo a su cargo Xicoténcatl González Uresti, sin embargo a la salida de éste último del Ayuntamiento, la salida del secretario quedó en función de días, pese a que, entre los colaboradores del funcionario corrió la versión de que él estaba dispuesto a quedarse, sí las nuevas autoridades aceptaban su colaboración, cosa que no sucedió y porque Saavedra Terán ya tenía varios días en espera de la definición sobre el sitio que ocuparía en el Ayuntamiento.

En las redes sociales Liceaga de León, quien no hizo empatía con la sociedad victorense en el desempeño de su función se dio vuelo y dijo que, para él fue un día especial el domingo porque termino un ciclo más de su vida y que representó el más alto honor que Dios le permitió tener, refiriéndose a la secretaría del Ayuntamiento victorense.

Según el Diputado de Regeneración Erasmo González Robledo, la designación de Mario Delgado Carrillo en la dirigencia del partido al que pertenece representa la unidad de todos los grupos, cosa que estará por verse, ya que, mientras no se ponga en perspectiva la urgencia de construir la estructura de ese partido político, los dirigentes que haya en el comité nacional, los de los comités estatales y desde luego aquellos que operen los comités municipales, solo servirán para buscar candidatos a los que dirán que ganarán por el efecto del lópezobradorismo.

El año que viene, cuándo termine la chamba de Diputado Federal el maderense González Robledo, debería de trasladarse a la entidad para construir la estructura de la izquierda, porque no la hay.