ESTADOS UNIDOS.- Lunes 8 de Octubre Netflix está desarrollando una serie de Conan el Bárbaro, el personaje creado por Robert E. Howard en la década de 1930 y que en la gran pantalla ya ha sido interpretado en cine primero por Arnold Schwarzenegger y más tarde por Jason Momoa.

Aunque por el momento no se han revelado detalles ni de la trama ni del elenco de la nueva serie de Conan, Deadline señala que se trata de una co-producción entre Netflix y Pathfinder Media, y el proyecto forma parte del acuerdo que está en proceso actualmente, entre Netflix y Conan Properties International por los derechos del personaje.

Una vez el acuerdo se lleve a cabo, la plataforma de streaming tendrá pleno derecho de adaptación de Conan y el resto de personajes de Cimmeria, ya sea para películas o series, en imagen real o en animación. Lo que quiere decir que se aproxima una nueva etapa dorada para el legendario Bárbaro.

En el mundo del cine, Conan fue interpretado por primera vez en 1982 por Arnold Schwrzenegger, que repitió el papel en la secuela de 1984 Conan el Destructor. Más tarde, en 2011, Jason Momoa protagonizó el reboot del personaje, que no tuvo el éxito ni de crítica ni de público esperado.

En el mundo de la televisión también ha habido varias adaptaciones del fiero guerrero, destacando las series de animación de Conan the Adventurer de los años 90 y su secuela de una temporada Conan and The Young Warriors, de 1994.