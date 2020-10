Al menos en Tamaulipas inició con una buena respuesta la Consulta

Ciudadana para que la Federación regrese a los estados el recursos de los 109

Fideicomisos eliminados.

Esto es otra cosa que darle “agua de su propio cohocolate” al Presidente

Andrés Manuel López Obrador y el reto de los llamados Gobernadores Federalistas.

En Ciudad Victoria, capital del estado, Reynosa y otros municipios,

ciudadanos dieron ya su opinión a favor de un presupuesto justo y equitativo para

los estados y municipios.

Estoy de acuerdo, como todos los tamaulipecos, de que haya más

recursos para los municipios porque se percibe esa diferencia entre el Gobierno

Federal y los Gobiernos Estatales de que hay falta de presupuesto”, comentó

Eleazar Chávez, de Matamoros.

En otras palabras, a defender lo que por derecho corresponde a Tamaulipas

en materia presupuestal.

Tamaulipas es la segunda entidad del país, después de la Ciudad de México,

el estado que más impuestos ingresa a la Federación, contribuyendo anualmente

con $275 mil millones de pesos, de los cuales apenas 38 mil 500 millones de pesos

regresan de la Federación al Estado, es decir, por cada peso que Tamaulipas aporta

se le retornan 14 centavos.

Estoy de acuerdo en que haya un presupuesto más justo para todos”,

expuso Cristóbal Hernández, de Río Bravo.

La Federación de Cámaras de Comercio en Tamaulipas (FECANACO)

realizó una encuesta para conocer el sentir de los ciudadanos sobre la reciprocidad

fiscal que recibe Tamaulipas por parte de la Federación.

La muestra arrojó que el 93.68 por ciento de los encuestados hasta el

momento están de acuerdo en que la Federación debe incrementar el monto de

retorno por cada peso que los tamaulipecos pagan por impuestos federales; el 95

por ciento consideró injusto que la entidad reciba 14 centavos por cada peso que

aporta a la Federación; mientras que el 88 por ciento dijo estar de acuerdo en que

Tamaulipas abandone el Pacto Fiscal si la Federación no asigna más recursos

públicos a la entidad.

Debe efectuarse la lucha para que haya presupuesto para el gasto porque

hacen falta obras y servicios. Para que haya inversión se necesita dinero”, aseguró

Juan Mata, residente de Victoria.

DIPUTADOS.- Los diputados Locales panistas tamaulipecos también están

cerrando filas con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Así lo dejó patente, en un videomensaje que circula en redes sociales el

legislador Félix García Aguiar.

Lo secunda la diputada Imelda Sanmiguel quien, en entrevista, consideró

que “el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca hace un reclamo justo, por

vías institucionales y a través del diálogo, para que Tamaulipas reciba los recursos

presupuestales que le corresponden por su aporte a la federación en materia fiscal.

Por tanto, no es justo que el Gobierno de México no se abra a dialogar ni a buscar

alternativas de solución a la petición que hace un funcionario elegido por las y los

tamaulipecos”.

Imelda Sanmiguel agregó que, “las entidades que formamos la Alianza

Federalista aportamos más del 32% de PIB nacional, somos el motor económico

nacional; por tanto, es legítimo exigir un trato más justo y mucho abonaría al

ambiente nacional que se tomara nuestro reclamo y el de las demás entidades como

algo muy serio”.

Cuestionada acerca de la postura del Presidente de la República, Andrés

Manuel López Obrador, en el sentido de que lo que solicitan las entidades de la

Alianza es un asunto partidista, Imelda Sanmiguel contestó: “el Gobierno de México

ha olvidado que hay recortes de la federación a los municipios, ha olvidado que hay

un centralización de todo el gasto público y que hay una concentración del

presupuesto en programas electoreros u obras faraónicas en el sur del país. No,

esto no es un reclamo partidista es un reclamo regional. Que no se olviden que el

noreste también es México”.

RECORTES.- Este jueves, se reunieron en Ciudad Victoria el gobernador

Francisco García Cabeza de Vaca y el Presidente Municipal de Nuevo Laredo,

Enrique Rivas Cuellar en donde el tema central de la discusión son los recortes

presupuestales y analizaron la optimización de recursos en proyectos que serán

prioritarios para lograr un mayor impacto y beneficio a la ciudadanía de Nuevo

Laredo.

El alcalde informó que el principal objetivo del gobierno del Estado y de

Nuevo Laredo es cómo cerrar el ejercicio fiscal 2020 ante los recortes que se han

dado este año y la inminente disminución de recursos para el ejercicio 2021.

“Qué proyectos habrán de ser prioritarios, hacia dónde estaremos trabajando

con la aplicación del recurso para tener un mayor impacto social, de generación de

infraestructura y de mejora para la ciudad”, destacó.

En la reunión también hablaron de los proyectos tractores que están en

puerta para esta frontera y la colocación de la primera piedra de la construcción del

Centro de Convenciones que impulsará la inversión.

Finalmente, el munícipe subrayó que hoy Nuevo Laredo tiene la menor tasa

de desempleo en el Estado, con un 2 por ciento, “lo cual es muy alentador y tiene

un beneficio en la economía local”.

