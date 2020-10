“Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida” son estrofas de una canción, de JULIO IGLESIAS, y aunque hay hombres que son capaces de hacer todo por el amor de una mujer, lo que no saben en realidad es que las mujeres no esperan que les bajen la luna y las estrellas para ponerlas a sus pies.

La mayoría de las mujeres lo único que esperan es sentirse amadas, respetadas, comprendidas, tener apoyo y acompañamiento en momentos difíciles.

Afortunadamente hoy al hombre se le ve más comprometido ante los problemas de las mujeres, sabe que las mujeres son parte de su vida misma y que siempre han tenido cerca a una, bien sea su abuela, madre, tía, hermana, amiga, compañera, hija.

También, y tratándose de problemas de salud los hombres hoy en día son más participativos desde políticos, artistas, deportistas, comunicadores, todos trabajando en campañas para concienciar a las mujeres sobre el cáncer de mama y solidarizarse con ellas.

Lo vemos en los partidos de fútbol americano en donde los rudos portan atuendos rosas en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama, en el soccer donde los hombres que viven de la patada salieron a la cancha con un moño rosa, igual en las instituciones de salud que participan en eventos para impulsar a sus mujeres a realizarse los estudios para detectar a tiempo esta maldita enfermedad.

Contra el cáncer de mama y cervico-uterino es bueno que las instituciones hagan lo propio, que los hombres se solidaricen y cada vez más las mujeres toman conciencia de la gravedad de la enfermedad, para luego acudir a realizarse los estudios correspondientes y detectar o tratar este mortal mal

Con acciones como esta, donde participan muchos hombres, es cuando nos damos cuenta que en realidad ellos son capaces de amar a una mujer, que son capaces de hacer mucho por ellas, se comprueba que no es necesario bajar la luna y las estrellas para demostrar su amor, sino estar siempre junto y preocuparse por sus problemas, comprendiéndolas, amándolas, demostrando que son verdaderos hombres, sensibles, responsables que son capaces de hacer las cosas por amor a una mujer

Hablando de hombres que se preocupan por la atención a las mujeres, allá en Nuevo Laredo el Alcalde ENRIQUE RIVAS CUELLAR no solo se puso el moño rosa en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama también destina recursos para que se realicen los estudios para la detección de ese terrible mal.

Pero además sabe que las mujeres deben tener espacios de atención para aminorarles los problemas, porque aunque usted no lo crea, aun en estos tiempos se dan casos donde aparte del sufrimiento por el cáncer son violentadas y requieren espacios donde se les brinde atención jurídica, psicológica y de esparcimiento para aminorar su dolor.

RIVAS CUELLAR giró instrucciones para que iniciaran las obras de ampliación y rehabilitación del Centro Mujer Total, ubicado en la colonia Francisco Villa.

Se invertirán mas de dos millones de pesos en la primer etapa de rehabilitación y ampliación de 730 metros y se construirán áreas para dar asistencia a las mujeres, ya que anteriormente era un Centro Comunitario común y se convirtió en ‘Mujer Total’ se agregara el gimnasio, algunas oficinas y la clínica para dar un mejor servicio.

Las oficinas serán para que abogados y psicólogos den asesoría a las neolaredenses víctimas de violencia.

Además, los ‘Centros Mujer Total’ contaran con espacios donde se puedan impartir Talleres de Oficio, esto les permitirá a las féminas generar su propia fuente de ingresos y un mayor bienestar para sus familias.