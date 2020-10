Porque entraron dos partidos políticos más a la escena de las elecciones que habrá el primer domingo de junio del año que viene, pero, cuyo proceso electoral ya está en marcha, el IETAM, debió de redistribuir los recursos que a manera de prerrogativas tienen las organizaciones acreditadas ante las autoridades electorales.

Se refiere a los recursos de dos tipos, aquellos que tienen que ver con el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, específicas y franquicias postales.

En el primer caso, a los dos partidos nuevos les tocaron poquito más de 310 mil pesos en noviembre y en diciembre serán casi 240 mil pesos, en tanto, al Partido Encuentro Solidario le asignaron poco más de 255 mil pesos para este mes que inicia el domingo y casi 234 mil pesos para diciembre.

El Partido Movimiento Ciudadano tendrá poco más de un millón 100 mil pesos en ambos meses, Regeneración Nacional arriba de tres millones 250 mil pesos, el Revolucionario Institucional por encima de un millón 700 mil pesos en los dos meses y el PAN, arriba de los cinco millones de pesos en los meses que faltan por terminar el año.

Se trata de la redistribución de más de 12 millones de pesos en noviembre y diciembre, en tanto que, para las actividades específicas, el monto total para cada meses es de casi 362 mil pesos, de los cuales a los dos partidos nuevos les corresponden casi 20 mil pesos en noviembre y arribita de 15 mil pesos para diciembre.

Encuentro Solidario 12 mil en el primer mes y casi 17 mil en diciembre, en tanto que Movimiento Ciudadano por arriba de los 23 mil pesos en esos dos meses, el PRI por encima de los 42 mil pesos y Acción Nacional más de 150 mil pesos por mes.

Par ala franquicias postales, en la redistribución del presupuesto de prerrogativas, es tocaron en septiembre más de 45 mil pesos a todos los partidos, menos a los dos nuevos y de octubre a diciembre serán 108 mil pesos a los partidos que están acreditados, para entregar casi un millón 86 mil pesos en este último trimestre y desde que inició el proceso, pero, en este 2020 será de un millón 447 mil 736 pesos.

En la sesión de reajuste de los recursos para el proceso electoral, se aclaró que, de acuerdo a la previsión del Artículo 51, numeral uno, inciso a y, Fracción V de la Ley General de Partidos, estos deben de destinar en forma anual el tres por ciento del financiamiento público para el sostenimiento de actividades permanentes a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, para que haya seguimiento al asunto de la equidad de género.

De los recursos que son entregados a los partidos políticos, para que lleven a cabo sus actividades, es obligado decir que se trata de dinero bien habido e invertido para la democracia, que, aunque haya quienes consideren que los partidos no deben de tener acceso a prerrogativas fiscales, la realidad es que, sin ese tipo de respaldo establecido en las Leyes Electorales, los partidos políticos terminarían financiados por organizaciones de todo tipo, pero, con fines no ciudadanos, sino particulares y antidemocráticos.

Llegaría a verse a los partidos políticos como entes a los que se les puede manipular con recursos de cualquier tipo, de ahí que recursos públicos para la democracia, tiempos para la propaganda en radio y televisión otorgados por el Gobierno y una adecuada fiscalización permitirá que los resultados de las elecciones además de un alto contenido social, permitirán que, quienes lleguen a los cargos públicos representen a los ciudadanos, no a corporaciones y organizaciones de riesgo para la estabilidad de la nación.

Por cierto, los partidos políticos que son nuevos en la escena política, registraron ya sus representantes para que se encargue de conocer el trabajo que hay al interior de los organismo electorales, como es el caso de Cinthya Reyes Bernal, del Partido Redes Sociales Progresistas, que es el de los profesores, dado que, lo auspicia la maestra Elba Gordillo Morales, a través de su yerno Fernando González Sánchez.

Los otros.

El médico Óscar Terán Lara fue designado por el Gobernador de la entidad, Francisco García Cabeza de Vaca como titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, asumió sus funciones este viernes luego de que, se desempeñaba en la misma dependencia con el cargo de Director de Sanidad Internacional desde que comenzó la administración estatal.

Por el rumbo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Rector, José Andrés Suárez Fernández, trabaja desde casa, desde dónde sigue el desarrollo del semestre atípico debido a la pandemia de COVID-19 y que, según los reportes que se tienen cumple con las expectativas que se trazaron desde antes de que iniciaran las clases en la modalidad de línea y a través de plataformas de la Internet.

En Unidad Académica Multidisciplinaria de Trabajo Social y Ciencias del Desarrollo Humano, asumió funciones de Directora interina la Mtra Guillermina Jiménez Godínez, tras el fallecimiento del Mtro César Carranza Avendaño hace unos días, acción que se da sobre la base de los estatutos de la propia Universidad, en el entendido de que, transcurrido un tiempo deberá de convocarse a elecciones para definir Directora o Director para un nuevo período.

Jiménez Godínez, tiene toda la experiencia del mundo en la tarea organizativa y funcional de la Institución, su cargo base es Secretaria Académica del plantel.

Las autoridades municipales estarán bien vigilantes para evitar que haya aglomeraciones en los panteones de las ciudades, porque equivaldría a que se multiplicasen los casos de contagio de COVID-19 y, como que los tiempo no están para experimentos con las fechas a conmemorar, lo mejor es que haya medidas estrictas en todos los sentidos a lamentar picos de casos como los ocurridos en las celebraciones del Día del Niño y Día de la Madre en meses anteriores.

La tarea no es sencilla porque todo mundo cree que las reuniones ya pueden darse, sin embargo, en repetidas ocasiones la Secretaria de Salud ha dicho que las precauciones tienen que mantenerse y extremarse, para evitar el retorno a fases más complicadas.

La celebración del Día de los Muertos era todo un acontecimiento en México, pero, este 2020, por lo atípico, tiene que ser diferente, bajo la premisa de evitar casos de coronavirus.

La medida de cerrar los panteones está en marcha desde la semana pasada y para ello se fijo un período de varios días en los cuales esas instalaciones no deben de recibir personas.

Como dicen los de deportes, la determinación esta tomada y si no quiere contagiarse, no vaya a los panteones, no lo haga, porque corre riesgos y será mejor siempre quedarse en casa en fechas como estás, en las que, se desafía a la pandemia sin necesidad ni razón.