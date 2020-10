Bien dicen que nadie sabe para quién trabaja. En ese sentido, el llamado Frente Nacional Anti-Amlo, mejor conocido como FRENAA, está trabajando “sin saberlo” para la Cuarta Transformación.

Los de FRENAA, sin proponérselo, consiguieron desviar la atención y olvidar que el ex director de Pemex, EMILIO LOZOYA AUSTÍN, aseguró que tenía videos y grabaciones comprometedoras en contra del ex presidente ENRIQUE PEÑA NIETO.

Aunque el presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, haya puesto la meta de cien mil manifestantes el pasado tres de octubre para irse, ni los más inocentes ilusos creyeron que lo decía en serio.

Simpatizantes de FRENAA aseguran que rebasaron, casi al doble, el tope propuesto por el Presidente de la República para irse, llegando a las 180 mil almas congregadas en el Zócalo; otros presumen que se llegó a las 340 mil.

En contraparte, los “Amlovers” aseguran que junta más personas un perro atropellado en la esquina que los integrantes de FRENAA, reduciendo la cifra a poco menos de diez mil congregados.

La frase “cuentas y te vas” que recorrió las ardientes parcelas de las redes sociales, se sumó a los distractores favoritos de la Cuarta Transformación, convirtiendo a GILBERTO LOZANO, líder visible de FRENAA, en un “bufón colateral” para distraer a los mexicanos.

¿En dónde está EMILIO LOZOYA AUSTÍN…? ¿En qué quedó todo el circo mediático de persecuciones, acusaciones y sospechosismos que por semanas cimbraron a México y a su clase política…?

La respuesta es simple, la existencia de presuntos videos que tiene en su poder la pandilla que todavía comanda ENRIQUE PEÑA NIETO, en donde aparece personajes ligados al presidente LÓPEZ OBRADOR, frenó todo.

Por ello, ahora lo importante para el Jefe de la Cuarta Transformación es seguir haciendo frente a los detractores y alimentar la guerra de acusaciones, para que se olviden de LOZOYA y sus dichos.

Lo que sigue es perseguir, con el “permiso” de la Suprema Corte, a los ex presidentes, pero sin llegar a ENRIQUE PEÑA NIETO… Que no se olvide que hay cuatro ex mandatarios para enviar a la hoguera antes que a PEÑA NIETO.

Además, no hay razón para que la Cuarta Transformación corra el riesgo de que se exhiban más videos de PÍO LÓPEZ OBRADOR y demás integrantes de la familia presidencial… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- La diputada local del Movimiento de Regeneración Nacional, EDNA RIVERA LÓPEZ, quien además de ser la coordinadora oficial de su bancada es “suspirante” por la candidatura guinda a la alcaldía de Tampico, está demasiado contenta con la fustigada que recibe la diputada federal OLGA PATRICIA SOSA RUIZ por parte del diputado local del Partido Acción Nacional del distrito 16, JUAN LICEAGA PINEDA, a través del “feisbuq” y el Twitter… De boca en boca se comentan que RIVERA LÓPEZ le echa porras a su compañero de Legislatura, porque sabe que “sin querer queriendo” los señalamientos de LICEAGA debilitan, a través de exhibirla, la figura de OLGA SOSA, quien también quiere ser candidata a la Alcaldía de Tampico… ¡Upsssss!

~~BUSCA RIVAS MEJORAR TRANSPORTE.- El alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, aseguró que existe la voluntad en el Cabildo local para que en el siguiente Presupuesto de Egresos se destinen recursos para modernizar y, con ello, mejorar el transporte público en el municipio. El Edil aseguro haber recibido el compromiso por parte de los concesionarios para entrar juntos, al tema de la modernización con la meta fija en mejorar el servicio. Cabe destacar que, en el tema del mejoramiento del Transporte, se deben sumar la parte oficial, es decir el Gobierno municipal, los concesionarios, pero también los usuarios a quienes se les pide el respeto a las unidades que usan, acotó RIVAS CUÉLLAR.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… Otra vez quien dio la nota fue el diputado local de Acción Nacional, JUAN LICEAGA, quien a través de su cuenta de Twitter volvió a lanzar fuerte metralla en contra de la diputada federal del extinto Partido Encuentro Social, OLGA SOSA RUIZ… Cuentan que cuentan que a través del “parajito chismoso”, LICEAGA le dijo a SOSA que daba pena ajena, sobre todo porque se convirtió en vocera del Periódico Oficial y le exigió que se pusiera a trabajar para que Tamaulipas reciba recursos extraordinarios… ¡Qué gacho Tacho!

++CUENTAN QUE… El silencio del ex alcalde de Victoria, XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, es tan valioso que hasta puede cotizarse en la bolsa… Cuentan que cuentan que… no, mejor ya no cuento… ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… El que anda bien recio es el ahora ex priista AMBROSIO RAMÍREZ PICASSO, que lejos de estar “triste” por su salida del otrora partidazo, el Revolucionario Institucional, en su rostro se le ve la alegría de quien sabe que le espera un futuro mejor en los terrenos políticos… Cuentan que cuentan que RAMÍREZ PICASSO no hubiera dado un “salto suicida” sin tener una red de protección que lo recibiera y en ese sentido ya tiene partido que será su puerto seguro, aunque todavía no suelte prenda… ¿Verde que te quiero verde… azul o guinda?; las apuestas ya se corren… ¡Upsssss!

Gracias. Hasta mañana…

Comentarios a: letrasprohibidas2011@hotmail.com