Para su conocimiento el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,

está muy preocupado porque de nueva cuenta viene una caravana de tres

migrantes con destino a Estados Unidos y asegura que ésta caravana viene a

incidir en el proceso electoral en el que Donald Trump busca su reelección,

evento que esta programado para el 3 de noviembre.

Lo que da risa, además de su coraje, es asuma una postura en la que

presume que su gobierno no se chupa el dedo, dejando ver con eso que la

movilización está orquestada, calificando el hecho como “muy extraño” y a la

vez como “una provocación”.

En conferencia de prensa en su mortificación y angustia, seguramente por

estarle fallando con esto a su homólogo Donald Trump, López Obrador hizo

hincapié en que “es mucha casualidad” el que haya salido esa caravana de

Honduras, ya que en ese país hay toque de queda por la pandemia del COVID19.

“Nos parece muy raro, es muy extraño el que salga ésta caravana, es mucha

casualidad y como es que sale en Honduras que hay hasta toque de queda que

se permita que se integre éste grupo el que después de romper un cerco

ya entró a Guatemala, que fue convocado en redes sociales y si es muy

extraño”, dijo el tabasqueño.

“Como sea estamos dando seguimiento porque nosotros no queremos

confrontación. México es un país de paz, entonces tenemos que ver como

evadimos la provocación si es que está montado este asunto con éste propósito

de todas maneras aquí vamos estar hablando diario del tema, porque nosotros

no nos quedamos callados, siempre decimos lo que pensamos”, remarcó.

En Palacio Nacional López Obrador dijo que el tema migratorio no ha estado en

debate en Estados Unidos “y menos en México” y apuntó que su gobierno ha

hecho un esfuerzo para que no se involucre a nuestro país en las campañas

electorales que hay en EEUU y donde hay, dijo, notorias diferencias en relación

a la anterior elección.

Viví en el Distrito Federal el movimiento estudiantil de 1968, quizá por eso

nunca olvidaremos la terrible noche del 2 de Octubre, en la que el Ejército

acribilló a miles de estudiantes que se reunieron esa tarde en la Plaza de las

Tres Culturas de Tlaltelolco, en donde los militares abrieron fuego contra la

multitud, llegando incluso a subir a matar gente en los departamentos de los

edificios del complejo habitacional.

Reconozco hay temor de que cualquier día de éstos llegue ocurrir

algo semejante en el México de hoy por el cambio de régimen, del que muchos

mexicanos todavía no acaban de entender y otros aún no se han percatado de

la desastrosa situación que ya enfrenta el país. Se acabaron las instituciones

que mismo López Obrador mandó al diablo desde su campaña presidencial en

el 2018.

El país está en sus manos, vamos de nuevo hacia la dictadura perfecta que

descubrió en México el escritor de Perú, Mario Vargas Llosa, el que poco

tiempo atrás dijo temer que la dictadura perfecta se llegue a repetir. Por cierto

Vargas Llosa fue galardonado con el Premio Nobel del 2010 de Literatura.

Por cierto al encabezar la supervisión de obras de mejoramiento urbano en

Ciudad Juárez, sin la presencia del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, el

Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hay diferencias con el

gobierno estatal, pero aseguró que no con la población de éste estado, a la cual

dijo que no olvidará y seguirá apoyando.

El mandatario acusó a las autoridades estatales de poner por delante intereses

partidistas; remarcó que “se volvieron nacionalistas” y remarcó que su oposición

a la entrega de agua para cumplir con el Tratado Internacional firmado en 1944

por México y Estados Unidos, puede ocasionar que se revise el convenio y que

perjudique al país y se tomen medidas unilaterales, como imponer aranceles a

las mercancías que se exportan a la Unión Americana.

Por cierto el Sistema Universitario Jesuita (SUJ) pidió al Congreso de la Unión

que rectifique su decisión sobre el decreto que propone la extinción de 109

fondos y fideicomisos, incluidos una treintena de ciencia y tecnología.

El SUJ apuntó que el decreto desestima el “imprescindible” papel de la ciencia,

la tecnología y la innovación, sectores que han contribuido en la búsqueda de

soluciones para problemas derivados de la pandemia.

Pero, pero, pero, al mandatario lo que le interesa es la lana; recién dio a

conocer que la SHCP calcula recoger alrededor de 50 MMDP en fideicomisos.

Remarcó que está en favor de la ciencia y la cultura, “PERO NO DE LOS

PRIVILEGIOS Y DE LA CORRUPCION QUE, SEÑALO, HABIA EN LOS

FIDEICOMISOS DE ÉSTAS AREAS”.

Por cierto la Escuela Preparatoria No. 3 de la UAT en coordinación con la Casa

de la Cultura Jurídica (CCJ) en Ciudad Victoria, realizó la conferencia virtual

“Quiero ser abogado, pero no me gustan las Matemáticas”, con el objetivo de

contribuir en la orientación vocacional de los estudiantes.

El tema impartido por la Plataforma Microsoft Teams a estudiantes del 5º.

Semestre de bachillerato universitario, de desarrolló dentro de la serie de

conferencias en línea, denominada “Nuestro escenario virtual” organizada con

motivo del VII Aniversario de la Fundación de la Preparatoria 3 de la UAT en

ésta capital.

En éste marco la coordinadora de eventos de la Casa de Cultura Jurídica en

ésta capital, Lic. Cynthia Zamudio, agradeció la invitación a colaborar en las

actividades académicas del plantel universitario.

En Nuevo Laredo la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales

de la UAT ofreció la conferencia en línea “Buscando 100,000 exportadores”, a

los estudiantes de la Licenciatura en Comercio Exterior.

El tema fue impartido por César Láinez, Consultor y Docente en Comercio

Exterior de Perú, quien comentó la importancia de formar más jóvenes en el

área del emprendimiento internacional, como una manera de afrontar los retos

que presentarán las economías en los los próximos años.

Por fin se fue don Xico, llega en su lugar la diputada local con licencia, con

licencia, y familiar del gobernador, la reynosense Pilar Gómez Leal. De una

cosa estoy completamente seguro, de que va a hacer mejor las cosas.

Porque su antecesor llegó a ser considerado el peor alcalde de México, que

vergüenza para quien lo puso. Pero no fijándose ni se nota, decía mi abue.

